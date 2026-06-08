Apple presentó iOS 27: cuáles son las novedades del sistema y qué modelos de iPhone quedan afuera

La gigante tecnológica Apple presentó de forma oficial los detalles de su próximo sistema operativo, iOS 27, generando un fuerte impacto en el mercado global de la telefonía móvil. La actualización introduce transformaciones profundas en el rendimiento de los dispositivos y en la gestión de la privacidad familiar.

Qué IPhones no contarán con la opción de actualización

La primera definición de peso para los usuarios está vinculada a la obsolescencia programada y la compatibilidad del software. La empresa de Cupertino determinó que iOS 27 será compatible hasta el iPhone 11, lo que significa que los modelos lanzados con anterioridad a dicha línea no recibirán la nueva actualización.

En el plano del rendimiento técnico, los desarrolladores implementaron una reestructuración del núcleo del sistema para garantizar un entorno mucho más fluido. Las métricas oficiales reflejan que el dispositivo será un 30% más rápido al momento de abrir fotos, ejecutar aplicaciones y realizar transferencias de datos internos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Kids Sapiens, la plataforma que convierte el tiempo de pantalla en "gimnasio mental" para niños

La interfaz visual también presenta innovaciones con la incorporación de la tecnología Liquid Glass, una herramienta diseñada para ofrecer una experiencia estética superadora. Este componente técnico llega acompañado de opciones de mayor personalización para que los usuarios configuren las pantallas según sus preferencias de consumo diarias.

El ecosistema de servicios integrados recibió modificaciones estructurales, especialmente en el motor de navegación local. La corporación norteamericana introdujo mejoras en las búsquedas generales del sistema, permitiendo un procesamiento de archivos y comandos de voz mucho más veloz y preciso.

Por otra parte, la aplicación nativa Mapas sumó funciones de vanguardia mediante el despliegue de una visión hiperrealista de edificios. Esta herramienta utiliza bases de datos actualizadas para proyectar maquetas tridimensionales detalladas de las principales urbes del mundo durante la navegación peatonal y vehicular.

Nuevas alianzas entre sistemas

La histórica política de exclusividad de la firma de la manzana muestra una flexibilización en el segmento de almacenamiento multimedia. A partir de esta versión, los usuarios de los sistemas operativos Android y Windows pueden unirse a álbumes compartidos, logrando por primera vez el intercambio de archivos con una mayor resolución de imagen.

El segmento de bienestar personal sumó actualizaciones de carácter inclusivo dentro de la plataforma de control biométrico. El reporte confirma que ahora en la aplicación Salud el seguimiento del ciclo menstrual toma en cuenta la menopausia y la perimenopausia, adaptando los algoritmos de asistencia a las diferentes etapas biológicas de las usuarias.

Presentan un nuevo proyecto para regular el uso de celulares en las escuelas del Chaco

Los accesorios de audio de la marca también perciben el salto tecnológico de la nueva plataforma. El firmware actualizado le otorga a los diferentes modelos de AirPods un ecualizador personalizado, permitiendo a los consumidores calibrar las frecuencias sonoras de manera fina de acuerdo a sus capacidades auditivas particulares.

En el terreno de la realidad mixta, el sistema operativo expande las capacidades del ordenador espacial de la firma. La integración con Apple Vision Pro permite ver fotos panorámicas en formato de fotos espaciales, transformando imágenes bidimensionales antiguas en entornos inmersivos de tres dimensiones.

Nuevas funciones de monitoreo para los niños

Un eje central de la presentación estuvo colocado en la seguridad de los menores de edad dentro del entorno digital. La actualización introduce un esquema de mayor seguridad infantil, permitiendo que la cuenta de los menores sea configurada de forma directa por el padre o tutor legal mediante dispositivos enlazados.

La actualización introduce un esquema de mayor seguridad infantil

Este ecosistema de control parental exigirá autorizaciones para instalar nuevas aplicaciones y restringirá el acceso a determinado contenido web. De manera complementaria, los tutores podrán establecer de forma remota los horarios de tiempo de pantalla para regular las horas de consumo de sus hijos.

Para centralizar estas políticas de protección, la firma estadounidense puso en funcionamiento una nueva web para seguridad y privacidad de niños. El sitio online funcionará como una plataforma de consulta pedagógica y técnica para que las familias auditen los permisos de geolocalización y transferencia de datos de los menores.

API