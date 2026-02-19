Claudio Martínez habló de la Cumbre sobre IA que reunirá hoy a presidentes y tecnomagnates

Claudio Martínez, periodista, productor de televisión y radio, y creador de contenido sobre ciencia y tecnología, se encuentra en la Cumbre de Inteligencia Artificial que se realiza en India y habló con PERFIL de lo que está ocurriendo allí, más específicamente de la reunión que se realizará este jueves 19 de febrero, de la que participarán presidentes y magnates tecnológicos, remarcando que existen “gobiernos que están preocupados por la potencial pérdida de empleos y la debilidad de la democracia frente al reinado del algoritmo”.

“La primera reunión de lo que es precisamente la cumbre entre los presidentes que han sido invitados a esta cumbre y se encuentran en una mesa con los empresarios de las corporaciones tecnológicas, entre los presidentes los más relevantes, además de Narendra Modi, el primer ministro de la India, está Pedro Sánchez de España, Emmanuel Macron de Francia y Lula da Silva de Brasil; y del lado de los tecnomagnates están Sam Altman de OpenIA, Sundar Pichai de Google, Jensen Huang de Nvidia, y Dario Amodei de Anthropic”, detalló Martínez.

Y agregó: “La idea es que en esa mesa se plantee la preocupación que tienen los gobiernos, que es la preocupación que tiene la sociedad civil, de encontrar un tipo de gobernanza de la Inteligencia Artificial que modere los riesgos que plantee esta tecnología”.

En ese punto, el experto remarcó que, “el dato curioso es que, en esta cumbre, a diferencia de la cumbre del año pasado, que fue en París, no está participando, al menos con una delegación de primer nivel, el gobierno de Estados Unidos. El año pasado a Paris fue el vicepresidente James D. Vance. No firmó el documento final, porque se opone a las regulaciones, porque dice que las regulaciones matan a la innovación, en eso lo secundó el gobierno de Gran Bretaña, pero de todos modos fue, le dio entidad, pero este año ni Trump ni Vance quisieron venir”.

Martínez señaló que esa actitud “polariza los modelos de abordaje desde la política, desde los gobiernos, con relación a la Inteligencia Artificial. Por un lado, un gobierno como el de Estados Unidos que rechaza de plano cualquier tipo de regulación, y entiende que el mercado, o sea las corporaciones, debe manejar el ritmo de esta innovación, y por otro lado, gobiernos que están preocupados por la potencial pérdida de soberanía cognitiva, de empleos, la debilidad de la democracia frente al reinado del algoritmo, y las cuestiones que tienen que ver con la vigilancia masiva a través de la inteligencia artificial, las redes, etc., los problemas cognitivos que se están generando a partir de la delegación de funciones de nuestro cerebro en las máquinas, y la cuestión de la privacidad, condenados a entregar los datos por un poquito de giga para navegar por Internet, me parece que ahí está el foco, el nudo de la cuestión”.

Cómo llegó la India a ser una referente a nivel tecnológico

En un video que subió este miércoles 18 de febrero a sus redes sociales, Claudio Martínez habló de todo lo que consiguió la India. “Nueva Delhi, febrero del 2026, Cumbre de Impacto de Inteligencia Artificial. Te propongo que miremos a la India, el anfitrión, para tratar de entender cómo fue que se convirtió en un jugador relevante en el mundo de la tecnología”, comienza diciendo el experto.

Y luego añade: “Se trata de un país que muestra, a la vez, un compromiso y un dinamismo fabuloso en el desarrollo de tecnologías emergentes. Dinamismo porque la India tiene un proyecto estratégico basado en una inversión récord en educación y capacitación, pero también en políticas favorables para la innovación como la creación de parques tecnológicos y zonas económicas especiales”.

A continuación, explica que “la India desarrolló una infraestructura de calidad incluyendo redes de alta velocidad y centros de datos. Tiene un sistema de startups vibrantes, son cerca de 30.000 empresas emergentes, 3.000 de las cuales son de tecnología profunda". Gracias a esos logros, “India es considerado el tercer centro más grande y de más rápido crecimiento de startups a nivel mundial”.

Martínez remarca: “Te hablé de compromiso y ese compromiso está sostenido en una visión: la de generar una IA abierta, ética y libre de sesgos. La idea es trabajar con modelos de código abierto que generen confianza y transparencia”.

El experto cierra la grabación remarcando: “La puerta que propone India en esta cumbre es una Inteligencia Artificial con desarrollo y bienestar para todos. Acá entendieron que el apoyo a la ciencia y la inversión pública son la llave para un crecimiento con inclusión que resuelva una cuenta pendiente: sacar de la pobreza a cientos de millones de personas”.