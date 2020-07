Un libro revela la nacionalidad de Mario Bros y sorprende a todos

Cada compañía desarrolladora de videojuegos tiene un producto especial con el cual se distingue. Para Nintendo, es sin dudas el Mario Bros, juego que marcó a distintas generaciones en todo el mundo y que aún hoy continúa generando una gran rentabilidad para la empresa japonesa. Sin embargo, a partir de una entrevista se reveló un dato que cambia radicalmente los orígenes del querido personaje.

La historia comienza con Matt Alt, un escritor que durante los últimos dos años trabajó en un libro sobre la cultura pop en Japón cuyo objetivo es mostrar cómo todo el material que se creó a partir de ella cambió el mundo. “Recorrí el país entero en búsqueda de los creadores y sus historias. La entrevistas con esos hombres y mujeres llevan a lo que fue el alzamiento de una cultura que repercute hasta el día de hoy”, escribió Alt en un resumen sobre su trabajo que lleva el nombre "Pura invención: cómo la cultura pop japonesa conquistó el mundo".

Big news! For the past two years I’ve been working on a book. “Pure Invention” is the story of how Japan rewired our fantasies, identities, and even realities one hit at a time. It's due in June; preorder link is here: (1/5) https://t.co/g8cWbzM1zk pic.twitter.com/XJLGwkPUFC