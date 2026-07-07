Tres pueblos turísticos bonaerenses ideales para una escapada este fin de semana largo de julio

Con las bajas temperaturas consolidadas en toda la región central del país, los viajeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense priorizan destinos rurales de fácil acceso para el fin de semana largo del jueves 9 (Día de la Independencia) al domingo 12 de julio, donde la gastronomía de invierno y la historia actúan como el principal refugio frente al frío.

Según los datos de búsquedas y reservas analizados para este período invernal, las decisiones de último momento dominan la planificación de los turistas, quienes optan de manera mayoritaria por trasladarse en vehículos particulares. Tres localidades se consolidan en el radar debido a su infraestructura y conectividad vial: San Antonio de Areco, Chascomús y Suipacha.

Vacaciones de invierno: cómo aprovechar el receso sin depender de las pantallas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

San Antonio de Areco, reconocido oficialmente como la "Cuna de la Tradición", surge como la opción predilecta para los amantes de la cultura gauchesca. El trayecto en auto desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se realiza a través de la Ruta Nacional 8, una traza que en gran parte de su extensión funciona actualmente como autovía. El recorrido demanda aproximadamente 120 kilómetros y poco más de una hora y media de manejo.

Los caminos hacia este Municipio presentan un estado general transitable, aunque las autoridades viales recomiendan circular con precaución en los empalmes cercanos a la localidad de Solís debido a la señalización de obras viales remanentes. Una vez en el pueblo, el movimiento turístico se concentra en torno a la histórica Plaza Arellano y la tradicional ribera del río Areco.

San Antonio de Areco, reconocido oficialmente como la "Cuna de la Tradición", surge como opción para los amantes de la cultura gauchesca

El gran atractivo invernal de Areco radica en la preservación de sus almacenes de ramos generales y espacios históricos como la vieja pulpería La Blanqueada, un edificio con más de 150 años de antigüedad que permite sumergirse en la vida rural del siglo XIX. Las estancias de la zona completan la oferta con propuestas de almuerzos tradicionales basados en asados criollos y demostraciones ecuestres.

Lagunas y quesos en el mapa de las rutas nacionales

Hacia el sur del AMBA, la ciudad de Chascomús se posiciona como el epicentro del turismo de fin de semana largo para quienes prefieren la conectividad directa de la Autovía 2. La distancia por carretera desde la Capital Federal es de 125 kilómetros y los caminos se encuentran completamente pavimentados y señalizados

El Casco Histórico de Chascomús ofrece un recorrido cultural singular que incluye edificios emblemáticos como La Botica de 1852, ubicada a escasos metros de la plaza principal, y la residencia del expresidente Raúl Alfonsín.

Cambios en el tránsito de Caballito por el Trambus: dos importantes avenidas porteñas cambiarán de sentido

Los paseos gastronómicos frente a la laguna se adaptan a la temporada invernal sustituyendo las actividades náuticas por una oferta centrada en cafeterías de época y restaurantes de minutas.

Por su parte, Suipacha se consolida al oeste de la provincia como un punto de referencia ineludible para el turismo gastronómico de especialidad. Emplazada a menos de 150 kilómetros de Buenos Aires, el acceso vehicular se efectúa de manera directa por la Ruta Nacional 5, transitando el tramo posterior a la ciudad de Mercedes

Chascomús se posiciona como el epicentro del turismo de fin de semana largo para quienes prefieren la conectividad directa de la Autovía 2

La principal atracción turística de este municipio es la denominada "Ruta del Queso", un circuito productivo que enlaza diversos establecimientos familiares dedicados a la elaboración de lácteos, fiambres artesanales y productos orgánicos.

Los prestadores de servicios locales coinciden en que la flexibilidad de las reservas actuales y la búsqueda de distancias que no superen las dos horas de viaje marcan la pauta del consumo turístico para este receso.