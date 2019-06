Daniel Scioli: "En la política y en el futsal estoy comiendo banco"

Daniel Scioli, precandidato a presidente, y actual diputado nacional, pasó por el ciclo de charlas de la Escuela de Comunicación de Perfil. En la entrevista con los alumnos de periodismo, el ex vicepresidente habló de su relación con Cristina Fernández y dio su opinión sobre la nueva fórmula. También dejó su mirada sobre el debate por la despenalización del aborto y recordó su famoso debate del 2015 con Mauricio Macri: “Soy el ganador retroactivo”.

- ¿Cómo fue su reacción al enterarse de la formula Fernández-Fernández?

- Es una decisión que ella tomó, la habrá evaluado, habrá analizado distintas cuestiones. No soy analista político, soy analista de la realidad, de lo que pasa, y tengo muy claro por donde viene la demanda de la gente: no puedo estar pensando en qué es lo que hacen los demás. Yo analizo el contexto, y voy a competir a la cancha. Ella tomó esa decisión y se verá en las próximas semanas cómo la sociedad lo incorpora y qué es lo que genera.

- ¿Lo sorprendió la fórmula?

- No. Ella siempre ha sido de tomar así esas decisiones, Habrá analizado que era algo que iba a generar la posibilidad de integrar a otros sectores. También, por las características de Alberto Fernández, habrá visto la complejidad de los problemas que tenemos por adelante, pero yo no lo puedo interpretar porque no lo he conversado. También es la primera vez que anuncia con tanto tiempo de anticipación una formula, ¿no? Siempre anunciaba sobre la hora, sobre el momento, pero bueno, tendrá sus razones.

- Se cruzaron en la sede del PJ con la ex Presidenta, hace pocas semanas. ¿Cómo es su relación con ella hoy?

- Sí. No nos cruzamos, compartimos una mesa, una reunión de forma cordial. La habré visto también en alguna otra circunstancia, en el Senado, o en algún otro lugar. Nos conocemos hace muchos años. Yo soy muy respetuoso con todos, y más por haber compartito tantas cosas.

- Si tuviera que hacer una reflexión sobre la victoria de Macri en el 2015, ¿considera que fue porque la gente confiaba en el “cambio” o fue un voto castigo contra el kirchnerismo?

- Es una combinación. A la gente la entusiasmó el cambio, y a la vez estaban cansadas de muchas cosas. Yo siento que la gente ahora siente frustración, desilusión y que quieren aferrarse a una nueva esperanza. El desafío es mostrar que uno comprende, en primer lugar, porqué fueron en búsqueda de cambio. No es una cuestión de reproche, de decir: yo te dije, yo te avisé. En la vida aprendí del deporte que se gana y se pierde, y que a la derrota hay que tomarla como un aprendizaje. Ahora vendrán los que quieren seguir con el cambio, mientras que nosotros tenemos que demostrar que lo podemos hacer mejor.

- ¿Se ve nuevamente en un debate mano a mano con Mauricio Macri?

- Obviamente que me gustaría mucho tener la oportunidad de volver a debatir con Macri, ahora con más elementos concretos, como el balance de su gobierno. Yo siento en la calle la reivindicación que hay, y digo que soy un ganador retroactivo del debate, porque en aquel momento puse mucho esfuerzo en advertir lo que iba a pasar bajo la palabra cambio.

- Volviendo a las elecciones del 2015: ¿su candidatura presidencial fue una decisión consensuada o fue una imposición del kirchnerismo?

- La candidatura tuvo un consenso de los gobernadores y de dirigentes de los distintos sectores. También de la propia ex Presidenta, con la que consensué la fórmula de esa manera. Y las cosas tomaron su dinámica: yo había cumplido mi tiempo como gobernador, y la ex presidenta no podía aspirar a la reelección, y bueno…era el candidato más competitivo y cualquier otro que hubiese aspirado al cargo tenía la interna para presentarse.

- Luego de la presentación del nuevo proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cuál es su posición y qué opinión tiene al respecto?

- La ley ya tuvo su debate en el Congreso: yo fijé una posición y la fundamenté, que tiene que ver en ocultar una realidad donde se dan tantos abortos clandestinos, donde se dan tantos índices lamentables de mortalidad. Es una cuestión de educación, de prevención y de salud pública que se necesita para no llegar a esa instancia.

- La diputada Elisa Carrió insiste en que usted, hace años, la llamó por teléfono para pedirle ayuda porque “tenía miedo de que el matrimonio presidencial lo mande a matar”. ¿Qué hay de verdad o de mentira en esos dichos?

- Bueno…son conversaciones que uno puede tener desde un punto de vista social y de interpretación personal. Yo respeto a todos los dirigentes. Fue, aparte, hace muchísimos años atrás.

- ¿Pero usted habló y le dijo eso a la diputada?

- ¿¡Que me iban a matar!? No... Pero tampoco quiero desmentirla. A veces uno puede decir en la vida “che hice algo mal, me van a querer matar”, y querer matar se interpreta por otro lado. Yo sentía que por mi forma de ser generaba reacciones en el kirchnerismo, y a veces me “querían matar”, pero no me querían matar físicamente. Por ejemplo si inauguraba “expo agro” era un drama, si iba al espacio Clarín, también “me querían matar”. Si veían un anuncio publicitario del gobierno provincial en el diario Perfil, me querían “cortar la cabeza”. Uno lo dice así, en lenguaje popular.





- Carlos Stornelli fue su ministro de Justicia entre 2007 y 2010. ¿Sigue teniendo relación con él?

- Él está bien dentro de su rol, lo puedo ver en alguna ocasión pero él tiene su enorme responsabilidad, como yo tengo la mía. Siempre fue un hombre motivador y eficiente, pero bueno, fue una etapa y luego él tomó su decisión y volvió a la fiscalía.

- ¿Qué opina sobre la inauguración del Paseo del Bajo?

- Es una obra realmente fantástica. Es más, le escribí al jefe de Gobierno porteño felicitándolo. Me pareció una obra de ingeniería de vanguardia, que va a descomprimir el tránsito de los camiones que contaminan y demoran el tráfico.

- ¿Tiene dialogo con Horacio Rodríguez Larreta?

- Tenemos buena relación. Nos conocemos hace muchísimos años, es un hombre muy eficiente en la gestión, y se ve el desempeño que hay por el cuidado del espacio público, por solucionar temas de infraestructura, por mejorar el transporte. Mi esencia es nunca descalificar, ni desear que al otro le vaya mal. Cuando veo que las cosas se hacen bien las reconozco y las felicito públicamente.

- Por último: ¿puede ser que no esté jugando de titular en el equipo de futsal Villa La Ñata?

- Es así. En la política y en el futsal estoy comiendo banco.

Por Exequiel Medina y Maricel Giménez

(Alumnos de primer año de la Escuela de Comunicación de Perfil)