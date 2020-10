Se realizó la quinta reunión del "Consejo de Asesores" de Editorial Perfil

Con la finalidad de originar una laboratorio de ideas, debatir conceptos y generar conocimientos, el miércoles 30 de septiembre se realizó el quinto encuentro virtual del Consejo de Asesores de Editorial Perfil. El tópico de la reunión se basó en “La cuestión de género en el mundo corporativo”.

Para esta reunión especial se emitió un mensaje de la consejera Susana Malcorra, ingeniera eléctrica, fue directora general de Telecom, diplomática en Naciones Unidas, ex canciller de la Argentina y actualmente decana de la IE School of Global & Public Affairs; y fueron invitadas Paula Altavilla, directora para Latinoamérica Whirlpool; y Claudia Boeri, presidenta para Latinoamérica de SAP; junto a Mabel Bianco, defensora de Género de Diario Perfil y pesidenta de la Fundación Para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM); y Diana Maffia, ex defensora de Género de Diario Perfil y directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

De la reunión Intervinieron los consejeros Alberto Abad, ocho años administrador federal de Ingresos Públicos de la Nación y dos años síndico general de la Nación; Eduardo Constantini, economista de la Universidad de East Anglia, Inglaterra y fundador de Consultatio, Nordelta y el Malba; Guibert Englebienne, ingeniero en Sistemas, por la Universidad Unicen, cofundador de Globant y presidente de la Junta Directiva de Endeavor; Gustavo Grobocopatel, ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, donde ejerció como profesor, integra el Consejo Asesor la Universidad de Columbia y es fundador de la Cámara Argentina de Biotecnología; Facundo Manes, médico por las universidades de Buenos Aires y Cambridge, investigador del Conicet y del Australian Research Council, fundador de Ineco y ex rector de la Universidad Favaloro; y Carlos Melconian, economista de las universidades de Buenos Aires y Torcuato Di Tella, ex presidente del Banco de la Nación Argentina

Los consejeros participaron de la reunión junto a Jorge Fontevecchia, cofundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network; Gustavo González, presidente de Editorial Perfil; Agustino Fontevecchia, vicepresidente de Editorial Perfil; Juan Manuel Cordón, vicepresidente de Editorial Perfil; Horacio Leone, director ejecutivo de Editorial Perfil; Rodrigo Lloret, secretario del Consejo de Asesores y director de Perfil Educación; Lliliana Castaño, directora Revista Caras; Alejandra Daiha, directora Revista Noticias; Silvina Ruiz, directora Comercia de Editorial Perfil; y Juan Estrada, presidente de Grupo Jemsa, empresa de creación de contenidos aliada de Perfil.

El objetivo que tiene el Consejo de Asesores de Editorial Perfil es aportar una mirada innovadora sobre diversos temas y contribuir a la formación constante de los editores y periodistas de Perfil. "Perfil asume que su principal función no es la producción de información sino de conocimiento, porque la información hoy es una commodity y es el conocimiento el resultado de la elaboración de esa materia prima. Y aunque todas relacionadas con la producción de conocimiento, la diversidad de áreas en que Perfil actúa justifica contar con un Consejo de Asesores", explicó Fontevecchia en la presentación del Consejo de Asesores.

Editorial Perfil también cuenta con la Asamblea del Futuro, un grupo conformado por diez jóvenes profesionales de destacada trayectoria que asesoran a los principales periodistas de Perfil. La finalidad es el conocimiento, poder debatir sobre la actualidad de Argentina y el mundo y, fundamentalmente, pensar lo que deparará el futuro, en un espacio plural e interdisciplinario enmarcado dentro de los ejes de Perfil Educación. T