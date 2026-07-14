2 anuncios muy especiales para la cartelera porteña juvenil

Cuando recién estamos empezando a disfrutar las vacaciones de invierno en la cartelera porteña, aparecen novedades que se concretarán a partir de su finalización y durante el año próximo, pensando en las plateas infantil y juvenil.

Soy Luna

Vuelve a los escenarios luego de 10 años con Soy Luna Tour, El Ultimo Show, una gira de conciertos con parte del elenco de la tira de Disney + que arrancarán el 9 de octubre en Buenos Aires. Posteriormente recorrerán Latinoamérica en una celebración inolvidable para los fans de la serie que vuelve con una cuarta temporada este 24 de julio. Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, parte del elenco de la tira, encbezarán la experiencia en vivo acompañados por junto a un destacado cuerpo de bailarines.

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El show reunirá las canciones más icónicas de Soy Luna con los temas de la nueva temporada, en una propuesta especialmente diseñada para celebrar la música, los recuerdos y la emoción de volver a vivir la historia de Luna Valenti una vez más. Así tendrán presentaciones en Buenos Aires y Córdoba (Argentina); CDMX, Guadalajara y Monterrey (México); Bogotá (Colombia); San José (Costa Rica); Santo Domingo (República Dominicana); Santa Cruz de la Sierra y La Paz (Bolivia); Guayaquil y Quito (Ecuador); Montevideo (Uruguay); Lima (Perú); y Santiago (Chile), reafirmando el esperado regreso del elenco a los escenarios de toda la región. La producción del show está a cargo de Golden Peak Live Entertainment.

La nueva temporada de Soy Luna se suma a las tres ya disponibles en Disney+ y cuenta con Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto y Agustín Bernasconi liderando el elenco protagónico. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Frozen, El Musical

Ya se conoce la nueva gran apuesta en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA) del invierno 2027. Tras el extraordinario éxito de Matilda, School of Rock, La Sirenita y Charlie y la fábrica de chocolate, Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg -responsables de algunos de los musicales familiares más queridos y exitosos de los últimos años en la Argentina- anuncian con enorme alegría la llegada de Frozen, El Musical en 2027.

La magia del exitoso clásico de Disney desembarcará en la emblemática Avenida Corrientes, con funciones a partir de mayo de 2027. Una producción que promete volver a reunir a grandes y chicos alrededor de una historia que celebra el amor entre hermanas, el valor, la amistad y la importancia de ser uno mismo. Con esta nueva apuesta, los productores renuevan su compromiso con el crecimiento del teatro musical de gran formato en Argentina, acercando al público espectáculos que despiertan emociones, crean recuerdos inolvidables y se convierten en experiencias compartidas para toda la familia.

"Cada nuevo título de Disney representa un enorme desafío artístico y de producción, pero también una oportunidad única para seguir acercando historias que han inspirado a generaciones enteras de espectadores. Estamos muy orgullosos de sumar Frozen, El Musical a nuestro recorrido y de continuar fortaleciendo la tradición del teatro musical de nivel internacional en nuestro país", expresó Carlos Rottemberg, uno de los responsables del espectáculo. Encontrá acá más info sobre las entradas.