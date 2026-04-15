2 conciertos sinfónicos muy especiales: la música de ABBA y de los mundiales

ABBA Sinfónico

Edelweiss Orchestra llega a la ciudad de Buenos Aires con ABBA Sinfónico, un concierto que recorre los grandes clásicos del cuarteto sueco en formato sinfónico, con arreglos especialmente creados para vivir una experiencia emocionante y de alto impacto sonoro. La cita es el sábado 25 de abril en el Teatro Opera On (Av. Corrientes 860 , CABA), a las 21. Con 41 músicos en escena y bajo la dirección musical de Danny Nachajón, la orquesta propone un homenaje 100 % en vivo -sin pistas ni proyecciones- durante el cual el protagonismo será de la música, la orquesta y el público.

El repertorio invita a revivir himnos inolvidables como Mamma Mia, Gimme! Gimme! Gimme!, The Winner Takes It All, Chiquitita, Waterloo, Dancing Queen y más, en emotivas versiones pensadas para cantar de principio a fin. No habrá cantantes en escena: la propuesta está pensada para vivir la música desde la orquesta, con un show dinámico y cercano, ideal para fanáticos de siempre y para quienes quieren descubrir ABBA desde otro lugar, y con dirección sinfónica de Mariano Frumento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Danny Nachajon inició su carrera musical en Montevideo, Uruguay, en 1969, destacándose como solista en Acordeón Piano Electrónica. Con el tiempo, transformó su individualidad en The Biggest Band, con la que realizó conciertos para el Ministerio de Cultura e infinidad de eventos privados. Edelweiss Orchestra cuenta con una breve pero vertiginosa trayectoria iniciada en 2023 y un recorrido de crecimiento sostenido con actuaciones en salas como Auditorio Belgrano, Teatro Devoto y Teatro Metro de La Plata. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Mundial Sinfónico

El 16 de mayo en el Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348. CABA), la música y el fútbol se unirán en una experiencia sinfónica pensada para cantar, recordar y emocionarse de la mano de Galaxias Creativas y la Orquesta del Multiverso se concretará un espectáculo que promete teñir de emoción la cuenta regresiva: un show musical y audiovisual pensado para empezar a palpitar este gran evento deportivo desde el escenario.

En esa fecha el público podrá sumergirse en una experiencia única y revivir la pasión y la épica de los mundiales de fútbol a través de un impactante show sinfónico y un despliegue audiovisual envolvente del Mundial Sinfónico. La Orquesta interpretará las canciones más icónicas de la historia de los mundiales, esos himnos que marcaron generaciones, en un recorrido musical cargado de fútbol y emoción. Desde clásicos inolvidables como el himno del Mundial Italia ‘90 hasta los hits más recientes, en una invitación a revivir aquellas canciones que hicieron vibrar estadios y hogares en todo el planeta, una noche perfecta para comenzar a encender el clima mundialista.

La Orquesta del Multiverso fue creada por Chacho Garabal, responsable de la dirección general de sus espectáculos, con dirección musical de la Maestra Clara Ackermann y coreografías de Flavia Pereda. Se trata de una formación sinfónica contemporánea que combina la potencia de una gran orquesta con el lenguaje de la música popular, el espectáculo audiovisual y la emoción colectiva. Reconocida por sus producciones temáticas de gran impacto, reinterpreta clásicos de la cultura popular, el cine, el rock, el pop y el deporte en versiones sinfónicas originales, integrando músicos, cantantes en vivo y una puesta escénica inmersiva. Entre sus producciones se destacan Galaxias Sinfónicas, El viaje sinfónico, Navidad Sinfónica, Swiftie Symphony y Terror Sinfónico.

Una invitación a volver a sentir la mística mundialista, esa emoción que une generaciones y amigos a través de los recuerdos. Encontrá acá más info sobre las entradas.