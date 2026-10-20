2 conciertos sinfónicos para toda la familia alegrarán la cartelera porteña

Soundtracks: un sinfónico de película

Un viaje sinfónico por el séptimo arte llegará al Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA) el martes 3 de noviembre a las 20, con el estreno de Soundtracks: un sinfónico de película, un espectáculo que propone redescubrir el cine desde la potencia de una orquesta sinfónica en vivo. En escena estarán más de 35 músicos de la Orquesta Aeropuertos Argentina, bajo la dirección musical del maestro Néstor Tedesco, junto a Nico Mereles, Martín Mazalán y Meli Zeta, conductores del podcast FanService, quienes asumirán el rol de maestros de ceremonia y serán el hilo conductor del espectáculo.

No será un concierto sinfónico convencional. Entre las distintas piezas, FanService realizará breves intervenciones con humor, historias del cine, anécdotas y datos curiosos que aportarán contexto y enriquecerán la experiencia. Más que presentar cada obra, su participación propone descubrir qué hay detrás de esas músicas que todos reconocemos y cómo llegaron a convertirse en parte de nuestra memoria cinematográfica.

Parten de una pregunta sencilla: ¿cuántas notas musicales hacen falta para reconocer una película? A veces, apenas unas pocas alcanzan para que aparezca un personaje, una escena y hasta la emoción que sentimos la primera vez que la vimos. A partir de allí, el espectáculo se desarrolla como un viaje por distintos universos: personajes icónicos, aventura y fantasía, romance, héroes, oscuridad y épica, con la orquesta como protagonista musical y FanService conectando cada uno de esos mundos.

FanService: Nico Mereles, Martín Mazalán y Meli Zeta son comunicadores, creadores de contenidos y artistas que integran este proyecto dedicado al cine, las series, el entretenimiento y la cultura pop. E intentarán que la música sinfónica y la cultura pop convivan naturalmente, sin solemnidades y con la misma pasión con la que distintas generaciones hicieron propias estas películas. Es una producción de Algán Producción Escénica y Mazalán Producciones, con producción general de Raúl S. Algán y Carlos Mazalán. El espectáculo reubirá música sinfónica, contenidos, narrativa y recursos audiovisuales en una propuesta especialmente concebida para acercar las grandes bandas sonoras del cine a públicos de distintas generaciones. Encontrá acá más info sobre las entradas.

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María Elena Walsh Sinfónico

Las canciones que acompañaron a generaciones de argentinos sonarán en vivo junto a Katie Viqueira, su trío (Norbi Córdoba, Federico Mizrahi y Fabián Miodownik), la Orquesta Aeropuertos Argentina y la participación especial de Maia y Joaquín Reficco, en uno de los escenarios más emblemáticos del país. La cita será el miércoles 2 de diciembre a las 15 en el Teatro Colón (Cerrito 628, CABA), en una propuesta especialmente concebida para disfrutar en familia. Se trata del concierto María Elena Walsh Sinfónico, bajo la dirección del maestro Néstor Tedesco.

Será una oportunidad para que chicos, padres y abuelos se encuentren con un repertorio que atraviesa generaciones, esta vez con la dimensión y riqueza sonora de una gran formación orquestal. “Manuelita”, “El Reino del Revés”, “Canción para tomar el té”, “El Twist del Mono Liso”, “Canción para bañar la luna”, “La Vaca Estudiosa”, “Canción del Jardinero”, “Como la cigarra” y “Serenata para la tierra de uno” son algunas de las obras que formarán parte del recorrido musical.

La participación de los hijos de Viqueira, también cantantes con reconocimiento internacional, se complementará con Agustín Espíndola Viqueira en batería y Andrés Espinel en voz. Para reforzar la unión familiar reuniendo distintas generaciones sobre el escenario del Colón.

Hace más de tres años, Carlos Mazalán impulsó este proyecto, inspirado por Viqueira, con el objetivo de crear un espectáculo especialmente concebido para voz, trío y orquesta. ella ya venía desarrollando desde hace años distintos proyectos alrededor del universo de Walsh. Invitados a tomar el té y La Walsh de Noche llevaron estas canciones a escenarios de Buenos Aires, Tucumán y Madrid y fueron disfrutados por miles de familias. después de sus presentaciones en la Usina del Arte en octubre de 2025 y enero de 2026, el proyecto dará ahora un nuevo paso con su llegada al escenario del Teatro Colón. Encontrá acá más info sobre las entradas.