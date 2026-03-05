2 obras del off para arrancar marzo con teatro del bueno y una yapa internacional

Hay Que Apagar el Fuego

Pocha de Filippi, Roberto Pierucci y Luis Saenz, dirigidos por Ariel Zappone, regresan el sábado 7 de marzo a El Jufré Teatro Bar (Jufré 444, CABA) con la obra de Carlos Gorostiza. La historia transcurre entre Cayetano, Libertad y Pascual, tres personajes que comparten sus frustraciones y desilusiones. Libertad mantiene una relación con Pascual, amigo de Cayetano, quien la compensa económicamente. Mientras tanto, Cayetano, su esposo, llega a casa herido después de haber apagado un incendio como bombero voluntario, con un ascenso a cabo y la convicción de que su sacrificio es por el "prójimo''. Su mujer le sugeriere que incendie la fábrica donde trabaja para provocar un cambio. La tensión crece cuando Cayetano, aparentemente desconociendo la relación entre su esposa y su amigo, los hace participar de una rifa para una nueva autobomba y los hace realizar un "simulacro de incendio''.

Ariel Zappone.



Una comedia dramática que habla del amor, la solidaridad, la crisis de valores, la resignación. Estrenada en 1982 dentro del movimiento de Teatro Abierto, es rescatada por Zappone, quien se apoyó en el vestuario de Sandra Martínez, el diseño de escenografía de AZ Imagen y la coordinación de Gabriel Romio. Las funciones son todos los sábados de marzo a las 20. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tus Buenas Chauchas

La obra escrita por Dalia Elencavé, dirigida por David Masajnik y protagonizada por Victoria Arrabaca estrenará su tercera temporada el domingo 8 de marzo a las 16.30 en Teatro Nün (Juan Ramírez de Velasco 419, CABA). Consolidando un recorrido que comenzó en 2024, incluyendo reposiciones, y presentaciones en festivales y giras, este unipersonal propone un universo de realismo poético donde lo cotidiano se vuelve metáfora. A través del personaje de Olga, una mujer que cocina mientras espera un amor que quizás nunca llegue, la escena explora la soledad, el deseo y las formas de amar que se repiten y se heredan. Entre el humor sutil y la emoción contenida, la obra construye un clima íntimo que conecta con la experiencia profunda del público.

La imaginación le permite sobrevivir a dolores de ausencias, a amores no correspondidos y a aquello que no pudo construirse. Entre llamados telefónicos, recuerdos y aromas que invaden la sala, Olga espera. Cocina para olvidar y relata para perdonar. Y mientras muere de amor, renace de poesía.La escenografía y el vestuario son de Débora Teplinski, la producción ejecutiva es de Brigitte Torres, el asesoramiento coreográfico es de Gustavo “Tweety” Monje. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Rewind

La compañía internacional Ephemeral Ensemble llega a Buenos Aires con Rewind, una obra de teatro físico que cruza antropología forense, música en vivo y testimonios reales de víctimas de terrorismo de Estado. Reconocida por The Guardian como una de las 10 mejores obras de 2024 en Londres, la propuesta se presentará el sábado 14 de marzo a las 19:30 y el domingo 15 a las 16 en El Galpón de Guevara (Guevara 326, CABA). La propuesta desentierra la memoria y la convierte en teatro físico. La compañía internacional trae una experiencia escénica impactante que cruza antropología forense, música en vivo y testimonios reales para dar voz a la resistencia frente a los terrorismos de Estado. Cuenta con la dirección de Ramón Ayres, las interpretaciones de Eyglo Belafonte, Louise Wilcox, Paolo Zaccuri y Josephine Tremelling; música en vivo a cargo de Alex Paton.

Con una duración de 65 minutos, Rewind propone una experiencia sensorial intensa donde el teatro físico, la música en vivo y la investigación científica convergen para reconstruir, pieza por pieza, un crimen enterrado en secreto. La obra revela la historia de Alicia, una joven que se atrevió a resistir al autoritarismo, en un relato atravesado por la memoria, la identidad y la lucha por los derechos humanos. Inspirada en testimonios reales de refugiados y migrantes latinoamericanos de distintas generaciones, la puesta se nutre de la antropología forense, disciplina pionera en la investigación de violaciones a los derechos humanos. A través del análisis científico de lesiones óseas, esta ciencia -desarrollada en América latina para encontrar personas desaparecidas durante las dictaduras militares- revolucionó la forma de investigar crímenes de Estado. Y lleva ese proceso al escenario, transformándolo en un poderoso caleidoscopio visual y emocional.

La obra recupera historias marcadas por las dictaduras latinoamericanas de los años '70 y por las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 2019 y 2021, construyendo un puente entre pasado y presente que interpela al espectador desde lo político y lo poético. La presentación en Buenos Aires cuenta con producción de Producciones Níspero y coproducción junto a la Universidad de Warwick, y representa una oportunidad única para presenciar un espectáculo que transforma la memoria colectiva en un acto escénico vivo, urgente y necesario. Encontrá acá más info sobre las entradas.