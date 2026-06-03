2 regresos esperados a la cartelera porteña

Forever Young

Con su temporada número 14, Forever Young volvió al Teatro Picadero (Pje. E. S. Discépolo 1857, CABA). La exitosa comedia musical originada en Noruega en versión adaptada por los catalanes de Tricicle, marca el retorno de los traviesos y adorables viejitos sólo por 12 funciones, desde el 1 de junio, los lunes a las 20. Con dirección general de Daniel Casablanca, dirección musical de Gaby Goldman, coreografías de Elizabeth de Chapeaurouge y producción general de Pablo Kompel y Sebastián Blutrach. El elenco de la versión 2026 representa un verdadero seleccionado de la comedia musical en nuestro país: Walter Canella, Christian Gimenez, Melania Lenoir, Andrea Lovera, Ivanna Rossi y Germán Tripel, acompañados por el maestro Goldman / Hernán Matorras.

La trama ubica al espectador en 2050, tiempo en el que siete ancianos pasan sus días plácidamente en un geriátrico, entre ejercicios de rehabilitación, medicinas y gratos recuerdos. Sin embargo, cuando la enfermera se retira, el espíritu del pop y del rock & roll mágicamente toma vida y estos mayores deciden resistir el paso del tiempo con un arma secreta imbatible: la música.

Forever Young es un musical divertido, tierno e inteligente, armado con las canciones e himnos musicales de los '70, '80 y '90 que ya que forman parte de nuestro ADN; incluyendo los mayores hits de Queen, Eurythmics, Alphaville, The Rolling Stones, Bob Marley, The Beatles, Bob Dylan, Nirvana, y hasta un bloque de rock nacional creado especialmente para nuestra versión. Una bocanada de aire fresco en el mundo del musical convencional. Encontrá acá más info sobre las entradas.

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El curioso incidente del perro a medianoche

El jueves 18 de junio vuelve al Teatro Maipo (Esmeralda 443, CABA) El Curioso Incidente del Perro a Medianoche. Dirigido por Carla Calabrese, el texto del dramaturgo inglés Simon Stephens con 17 actores: Iñaki Aldao, Mela Lenoir, Andrés Bagg, Pablo Sultani, Calabrese, Silvana Tome, Bruno Pedicone, Gabriela Bevacqua, Gabriel Machado, Graciela Pafundi, Pat González Ericcson, Theo Piñeyro, Carlos Simon, Nicolás Sousa, Lali Vidal, Tomas Albertoni y Matias Albizzati.

Este regreso se produce en el marco del festejo y aniversario de los 20 años de la creación de la productora de espectáculos The Stage Company en la Argentina, se representará en tres funciones semanales que irán de viernes a domingos en los siguientes horarios: viernes y sábados a las 20; y los domingos a las 18.

La obra cuenta la historia de Christopher, un adolescente con una sensibilidad y una visión muy especial del mundo. El es capaz de explicar la teoría de la relatividad y recitar los números primos hasta el 7507 pero le cuesta relacionarse con las personas. Le molestan las metáforas, el contacto físico y el color amarillo pero ama las listas, las estrellas, los animales, la soledad y los libros de Sherlock Holmes. Después de enterarse de la misteriosa muerte del perro de su vecina, inicia una investigación para encontrar al culpable. Esto lo llevará a descubrir mucho más acerca de sí mismo, de su entorno y de su familia.

Un relato conmovedor que nos acerca a nuestros propios conflictos -y a los ajenos- desde otra perspectiva: la de alguien a quien el mundo le resulta hostil; alguien que se destaca en matemáticas y astronomía; que ama las estrellas, las computadoras, los animales, la rutina y el silencio. El equipo se completa con la dirección de producción de Sergio Albertoni; la música original de Javier Giménez Zapiola y Mariano Lopardo; vestuario de Marcela Domínguez; dirección coreográfica de Agustin Pérez Costa; de arte y escenografía de Tadeo Jones; de iluminación de Gonzalo González; de sonido de Eugenio Mellano Lanfranco y la producción ejecutiva de Nachi Bredeston y Naty Martins. Encontrá acá más info sobre las entradas.