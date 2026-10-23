3 espectaculos internacionales en la cartelera porteña y un bonus track

Duda Brack en Suena Primavera - Cantoras de Brasil



Una de las artistas más provocativas de la nueva generación de la música brasileña llega al ciclo que acerca artistas internacionales a públicos nuevos. El 31 de octubre presentará Voz y soledad, un recorrido por su carrera en un formato intimista. La cita será a las 20 horas en Cultural Thames (Thames 1426, CABA). Será un concierto que, en un formato intimista y potente a la vez, que pondrá de relieve la versatilidad de una artista capaz de transitar entre distintas estéticas sin perder la intensidad que caracteriza su interpretación. El repertorio de este show tiende un puente entre la obra de Duda y el cancionero popular de Brasil, presentando relecturas inéditas que adquieren matices confesionales.

Nacida en Porto Alegre en 1993, Duda Brack es una de las artistas más provocativas de la nueva generación de cantantes de la Música Popular Brasileña. Su desbordante energía, y sus dotes como actriz, la han llevado a compartir escenarios nada más y nada menos que con el legendario Ney Matogrosso, y a abrir conciertos de Elza Soares y Alceu Valenca.

En el ciclo le seguirán, durante noviembre Assucena Canta Gal Costa el día 13 y Bruna Caram el 26, celebrando 20 años de carrera. Encontrá acá más info sobre las entradas.

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Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable

El gran espectáculo familiar regresa con Diego Topa, Laurita Fernández y más de 30 artistas en escena entre bailarines y cantantes, además de músicos en vivo y los personajes favoritos del público, con la llegada de Woody y Buzz Lightyear levando toda la diversión y aventura de Toy Story al escenario. En principio serán dos funciones en Movistar Arena (Humboldt 450, CABA), el día 22 de diciembre a las 15 y a las 20, con la presencia de Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald, Daisy, Goofy, Pluto, Anna, Elsa Rapunzel y Flynn.

Además de músicos en vivo prometen un gran despliegue visual con un emocionante final que acompañará el mágico encendido del árbol de Navidad. “Desde el primer momento, este espectáculo ocupó un lugar muy especial en mi corazón, por eso me hace muy feliz volver a encontrarme con el público para vivir juntos una nueva Navidad Inolvidable. La conexión que se genera con las familias en cada función es increíble, y poder compartirla dentro de un proyecto de Disney lo hace aún más especial. Vuelve una celebración hermosa, llena de música, alegría y toda la magia de Disney”, dijo Diego Topa sobre este regreso. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Luis Zahera en Chungo



El ganador de dos Premios Goya y protagonista de Animal, Vivir sin permiso y Entrevías desembarca en las salas argentinas con su exitoso show de humor en el Teatro Astral (Av. Corrientes1639, CABA), el Teatro Astengo de Rosario, Teatro Mar del Plata de la ciudad balnearia y el conocido Espacio Quality de Córdoba., en el marco de una gira internacional.

Durante 90 minutos de comedia sin pausa, Zahera se aleja de los personajes que lo hicieron reconocido en cine y televisión para ponerse en el centro de la escena y recorrer, con absoluta espontaneidad, distintas anécdotas de su vida personal y profesional. El actor se anima incluso a convertir a Luis Zahera en el blanco de sus propias historias, construyendo un espectáculo en el que el humor, la improvisación y el vínculo directo con el público son protagonistas. Con su particular personalidad, espontaneidad y capacidad para conectar con el público, el artista sorprende desde una faceta diferente a la que suele mostrar en la pantalla. Risas, desconexión y mucho humor son los ingredientes principales de una propuesta que viene recorriendo escenarios de España y distintos puntos del mundo.

Las fechas serán 12 y 13 de enero de 2027 en Mar del Plata, 15, 16 y 17 en Buenos Aires, 5 de febrero en Rosario y el 7 en Córdoba. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Bonus Track: Frozen, el musical

Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg anuncian la búsqueda de la protagonista para el musical de Disney en la Argentina, con audiciones abiertas en noviembre para encontrar a la actriz que interprete a Elsa, su protagonista. El personaje que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo será elegido de esta manera.

La convocatoria está orientada a encontrar intérpretes con una edad escénica de entre 21 y 28 años, y un rango vocal de Mi3 a Mi♭5. Las audiciones se realizarán durante noviembre de 2026 en el Teatro Gran Rex. Las aspirantes al rol podrán completar sus datos en el formulario de inscripción hasta el 27 de octubre y, como condiciones excluyentes, deberán ser mayor de edad y tener formación en canto, danza y actuación.

El equipo creativo estará compuesto por Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero en la dirección general, Analia González en la coreográfica, Maxi Vecco en el diseño audiovisual, Sebastian Mazzoni en la la dirección vocal y José Ponce Aragón en el diseño escenográfico quienes tendrán a su cargo llevar adelante esta nueva producción que se estrenará en el invierno de 2027.