3 exponentes del rock nacional listos para llenar estadios

Bersuit

Se encuentra en gran gira nacional e internacional en el marco de la celebración de los 25 años del nacimiento de Hijos del Culo, su quinto disco de estudio. Esta gira ya los ha llevado a diferentes puntos del país y España con localidades agotadas. Hijos del culo consiguió el galardón de doble platino y reunió himnos de la música argentina como Desconexión Sideral, Toco y me voy, Negra murguera, La bolsa, entre otros. El disco estuvo bajo la producción de Gustavo Santaolalla.

Ahora regresa a San Miguel, la cita será el sábado 28 de marzo en XLR Club (C. Tribulato 449), en donde la banda repasará el disco completo en un festejo inolvidable. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Axel

Anuncia su nuevo tour Así Vivir, que arrancará a partir de julio, y confirma su show en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857x, CABA). Será la presentación oficial de las canciones de su último álbum, Vuelve, además de incluir todos sus clásicos que forman parte de su extensa historia musical, el viernes 23 de octubre. El mismo escenario que lo vio crecer y donde celebró sus 25 años de historia con la música vuelve a ser el lugar elegido para este nuevo concierto que hace hincapié en la forma en la que Axel transitó su vida, sus vivencias, su camino.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Mi vida estuvo marcada por desafíos que no elegí, pero sí elegí cómo atravesarlos. Con caídas, con dudas, con tristeza y también con fe, resiliencia y gratitud. Este nuevo tour se llama Así Vivir porque quiero compartirles las canciones que nacieron en la luz y las que nacieron en la sombra. Canciones de siempre como nunca antes y el disco VUELVE completo, que marcó una etapa profunda en mi camino. Así vivir es elegir quedarse, amar, seguir. Es elegir encontrarnos, mirarnos a los ojos y recordar que nunca estuve solo porque siempre estuvieron ustedes”, reveló este artista. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Andrés Calamaro

Con un presente que reafirma su lugar entre los artistas más importantes de la historia del rock argentino, Andrés Calamaro vuelve a demostrar su enorme poder de convocatoria al anuncia una tercera función el 3 de junio en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA), que se suma a esta serie histórica de conciertos en Buenos Aires y que lo llevará a alcanzar seis Movistar Arena agotados en pocos meses con un show en vivo arrollador que repasa las canciones fundamentales de su carrera.

Calamaro vive esta gira como un ritual y un cumplimiento del destino. Fiel a su estilo desde hace muchos años, el consagrado trovador asume esta nueva etapa valorando lo que aún permaneces con un show memorable y emocionante. Presenta Como Cantor, una gira cuyo nombre nace de una de las citas más emblemáticas de Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años. La idea del canto como expresión vital y territorio común es el concepto que guía esta nueva etapa y su comunicación. Recorrerá sus grandes canciones en un show donde la voz y el repertorio ocupan el centro.

Con la presentación de este nuevo show, Andrés recorrerá diferentes destinos de la Argentina, atravesando sus grandes éxito con su show intenso y preciso, acompañado de una banda en vivo con toda la potencia que emociona. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Estas son las fechas del tour nacional:

24 de abril - Estadio cubierto Club A. Unión - Santa Fe

26 de abril - Anfiteatro Cocomarola - Corrientes

30 de abril - Arena Maipú - Mendoza

2 de mayo - Estadio Ruca Che - Neuquén

8 de mayo - Predio Federal Catamarca - Catamarca

10 de mayo - Loisc Plataforma - La Rioja

15 de mayo - Polideportivo - Mar del Plata

17 de mayo - Dow Center - Bahía Blanca

26 de mayo - Movistar Arena - Buenos Aires

27 de mayo - Movistar Arena - Buenos Aires

3 de junio - Movistar Arena - Buenos Aires