3 musicales 3 para arrancar el 2026 cantando y bailando

Derecho de Piso

El suceso teatral de Ian Shifres y Ana Schimelman, galardonado con siete Premios Hugo llega, a partir del 7 de enero al Teatro Metropolitan, epicentro de la calle Corrientes, con funciones los miércoles de enero y febrero a las 20.15. Interpretada por Victoria Baldomir, Gerardo Chendo, Vero Gerez, Nicolás Martín y Guadalupe Otheguy, la obra recorre el proceso de montaje de un espectáculo teatral, tomando como protagonista a Brenda, su asistente, el nombre que nadie recuerda y todos necesitan. Las horribles verdades de un elenco quedan a la luz cuando su integrante más invisible alza la voz. Músicos en escena: Agustín Cañas, Pablo Moral, Toto Shifres ; diseño de escenografía: Rodrigo González Garillo; escultura tortuga por Axel Caponi y Carolina Rubek; diseño de iluminación: Sebastián Francia y Diego Becker, de vestuario de Lara Sobel; coreografía: Malena Martin; producción ejecutiva: Loli Crivocapich y Zoilo Garcés; coordinación de producción: Carolina Castro; producción general: Compañía Teatro Futuro.

Ana Schimelman (coautora y codirectora) comenta: "Nos interesaba poner el rol de la asistencia en el centro de nuestra historia. Todas las obras de teatro tienen asistentes que son indispensables para los elencos y para los espectáculos, pero nadie sabe quiénes son, ni qué es lo que hacen exactamente. Esta obra intenta visibilizar la importancia del rol del asistente, que en muchos casos debe pagar un gran derecho de piso".

"El espectador se encontrará con una obra de teatro musical de autoría nacional, tanto desde la dramaturgia como desde la composición musical. Es una historia narrada en nuestro territorio, con nuestras problemáticas y pasiones, pero que al mismo tiempo respeta la estructura clásica del género musical", amplía Shifres codirector y coautor de la pieza. Con funciones a partir del 7 de enero, los miércoles en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343), CABA. Encontrá acá más info sobre las entradas.

El Funeral de los Objetos

Regresa renovado al Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CBA); para la temporada de verano 2026. Luego de seis temporadas en escena vuelve a la calle Corrientes con una experiencia única, divertida y emocionante. La obra creada por Nicolás Manasseri y Fer Provenzano subirá a escena el jueves 8 de enero a las 22 y estará todos los jueves de enero y febrero.

Se trata de una de las obras con más recorrido de PHEPANDÚ que, gracias a su despliegue escénico, la calidad de sus artistas, la originalidad del guión y su propuesta musical, ya sostiene seis largas temporadas de funciones ininterrumpidas en las salas de Buenos Aires, Mar del Plata y el Gran Buenos Aires. Cuenta la historia de un grupo de personas bastante particulares y desconocidas entre sí, que se dan cita para formar parte de un funeral extraño, luego de ver el anuncio en un folleto del subte. En un mundo en donde la relación con los otros es cada día más compleja, los objetos nos son funcionales como fieles servidores no solo de nuestros sueños y deseos, sino también de nuestras frustraciones, fracasos, miedos e inseguridades. El Funeral de los Objetos es una obra de teatro musical que indaga sobre las relaciones entre los sujetos y los objetos.

Elenco: Martina Alonso, Provenzano, Eugenia Fernández, Renzo Morelli, Manasseri, Matías Zajic y Christian Edelstein. Además los acompaña el pianista Facundo Cicciu, quien se hizo cargo de la dirección musical y los arreglos. El diseño de vestuario es de La Costurera Teatro. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Company

Ya tiene el elenco completo el nuevo musical protagonizado y con dirección general de Fer Dente que arrancará el 8 de enero de 2026 las funciones en el Teatro El Nacional Sancor Seguros (Av. Corrientes 960, CABA), con producción de Club Media. Alejandra Radano, la gran figura del teatro musical interpretará a Joanne en el clásico de Stephen Sondheim, una de las personalidades más icónicas y filosas del teatro musical contemporáneo.

El protagonista estará acompañado también por Diego Jaraz, Laura Silva, Hernán Kuttel, Vane Butera, Felipe Forastiere, Andrea Mango, Sebastián Holz, Denisse Cotton, Sacha Bercovich, Paz Gutiérrez, Mariel Percossi, Martina Loyato, Lali Vidal y Uriel Bruk.

Company retrata la vida moderna y los vínculos humanos con la inteligencia, el ingenio y la sensibilidad que convirtieron a Sondheim en un ícono del género. Con orquesta en vivo, una puesta moderna y sofisticada y por únicas ocho semanas en cartel, el espectáculo promete ser uno de los grandes eventos teatrales del verano. Con dirección coreográfica de Vanesa García Millán, vocal: Eugenia Gil Rodríguez; de actores: Laura Oliva; musical: Damián Mahler, de escenografía: Gonzalo Córdoba Estévez, de sonido: Gastón Briski; de luces David Seldes y de vestuario: La Polilla. Encontrá acá más info sobre las entradas.