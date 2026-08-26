3 obras argentinas para disfrutar en la cartelera porteña

¿Qué hace una chica como YO en una edad como ÉSTA?

Los domingos de agosto, a las 19.30, vuelve el clásico de Gabriela Acher (declarada Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires), al Teatro Picadilly (Av. Corrientes 1524, CABA). Su impronta y su carisma puestos al servicio de una obra que interpela a las nuevas generaciones de mujeres a través de una charla al estilo TED.

La ciencia ha demostrado, a través de diversas investigaciones, que las mujeres de hoy disfrutan de la vida, no importa si tienen 40, 50, 60, 70 años o más. Entonces, la pregunta es… ¿Los 60 son los nuevos 40? ¿Los 50 son los nuevos 30? ¿Los 40 son los nuevos 20? Este y otros interrogantes, son respondidos en el unipersonal, a través de un consultorio sentimental. Acher dice: "Chicas, si todavía están solteras... ¡ánimo!, ¡capaz que el amor de sus vidas… todavía no nació!".

Encontrá acá más info sobre las entradas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Mago de Oz

La versión de Marisé Monteiro basada en El Maravilloso Mago de Oz de L. Frank Baum, tiene música original de Ángel Mahler y Martín Bianchedi, dirección musical de Damián Mahler, coreografía de Vanesa García Millán y dirección general de Sebastián Irigo. Se presenta sábados y domingos a las 14.30 en la Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815, CABA).

Esta gran propuesta cuenta con un destacado elenco: Albana Fuentes, Leo Trento, Emiliano Larea, Claudio Martínez Bel, Vanesa Butera, Luis Longhi, Azul Cabrera, Delfina García Escudero, Agustín Morcillo, Agustín Perez Costa, Nico Repetto, Leo Robaglio, Giuliana Tagliamonte y Fiorella Tucci Hiriart. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Extraño Juguete

El Nuevo Teatro Gargantúa (Serrano 459, CABA) recibe, desde el 5 de septiembre a las 22, una propuesta de suspenso y humor negro dirigida por Walter Basili. Invita a descubrir las distintas máscaras que todo ser humano guarda en su más privado universo. Tiene producción de Staff 21y las interpretaciones de Joel Arenas, Constanza Cabral y Silvina Yannuzzi, quien además ejerce la producción artística. La puesta cuenta con diseño de luces de Silvia Ribé; musicalización de Lucila Basili.

El texto fue escrito en 1977 por Susana Torres Molina y conforma una obra enigmática, que mantiene al espectador de absoluto en asombro a medida que se van descubriendo secretos bien guardados. las funciones son todos los sábados a las 22. Encontrá acá más info sobre las entradas.