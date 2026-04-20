3 obras del off para disfrutar en el otoño porteño

Eva, un largo camino empedrado

La obra escrita y dirigida por Hugo Barcia, y protagonizadas por Roxana del Greco, se estrenó a principios de abril en Teatro No Avestruz (Humboldt 1857, CABA). Se trata de un drama no exento de humor satírico y con toques de picaresca, construido como un unipersonal que permite a la actriz desplegar un amplio registro interpretativo. A través de una figura femenina que atraviesa siglos de historia, la obra propone una mirada crítica sobre el poder, la condición humana y el rol de la mujer en distintos contextos históricos y sociales.

La puesta recorre múltiples épocas y geografías, combinando relato, memoria y reflexión en una experiencia escénica que alterna momentos de intensidad, ironía y sensibilidad. En ese tránsito, la protagonista encarna una vida atravesada por el amor, la supervivencia y la lucha, convirtiéndose en una figura que condensa múltiples identidades y relatos.

En la sinopsis una Eva bíblica que nunca murió narra su milenaria existencia a través de distintos momentos de la historia: desde la construcción de las pirámides hasta la vida moderna, pasando por guerras, migraciones y transformaciones sociales. Primera mujer -y única sin madre-, es la representación de todas las mujeres, en una lucha constante contra el poder que hambrea, esclaviza y deshumaniza.

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Cuenta con escenografía e iluminación de Héctor Calmet y producción ejecutiva de Juan Manuel Romero. Las funciones son los domingos alas 19.30. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Asunto: último llamado

La Tramoya Producciones presenta esta obra con dramaturgia de Luis Carlos Boffill, dirección de Miguel Alejandro Rosales y las actuaciones de Inés Fernández Cabral, Jorge Emilio Nemirovsky, Sebastián Sarsfield y Mónica Zaks. Se presenta los sábados a las 22:30 horas en Muy Teatro (Humahuaca 4310, CABA). Plantea un reencuentro y una despedida. Detrás de los gestos amables de los protagonistas se esconde un pasado muy diferente. Los recuerdos vuelven para abrir heridas que nunca terminaron de cicatrizar. ¿Se puede dejar atrás el pasado y seguir cada uno su camino? Hay cosas que nunca se olvidan… Nada se olvida. Esta obra es un llamado a no mirar para otro lado y a no minimizar ni maquillar la violencia contra las mujeres. Encontrá acá más info sobre las entradas.

P.A.P.E.L.

Los domingos a las 20:30 en Moscú Teatro (J. Ramírez de Velasco 535, CABA) se presenta una obra inusual, diferente. Año 2584: el contacto físico es un recuerdo borroso y el papel, una reliquia prohibida. En un mundo donde no se permite el trabajo manual, la gente vive en cubículos y todo se hace digitalmente. Y al no usarse las manos, tampoco se usa demasiado el resto del cuerpo… En busca de recuperar algunas de estas costumbres perdidas del siglo XX, un grupo de nostálgicos rebeldes ha creado un espacio clandestino. No están seguros de cómo era el pasado, pero hacen un esfuerzo para salir de la alienación del presente. Todo empieza a tambalear cuando el afuera irrumpe en su pequeña isla de recuerdos y los revolucionarios deberán elegir cuál es su verdadera lucha.

P.A.P.E.L narra con humor y extrañeza una nostalgia por lo artesanal y lo humano en un futuro de profunda soledad digital. Con autoría de Emiliano Maitía, actúan: Brenda Crets, Lucía Dantin, Leandro Hernán Flores, Florencia Paola Fuhrmann, Sergio Gutiérrez, Gaspar Hernandez, Ania Llado Copley, Lola Navarro y Victoria Belén Rodríguez. El diseño de vestuario y de escenografía es de Julieta Capece; el de sonido de Federico Marino; el de iluminación de Soledad Ianni y la dirección de Lali Fischer. Encontra acá más info sobre las entradas.