3 obras del off para ir a ver este fin de semana

Querencio





La obra escrita y dirigida por Alejandro Sly se presenta todos los domingos a las 20 en Belisario Club de Cultura (Av. Corrientes 1642, CABA). A través de una estética poética, humor absurdo y un universo onírico desbordante de imaginación, la obra invita al espectador a reflexionar sobre el valor de la sensibilidad en un mundo cada vez más dominado por la lógica y la productividad. Querencio es un contador obsesionado con lo cuantitativo que ha cometido el pecado de querer medir lo inmensurable: el amor. Atrapado en la necesidad de calcularlo todo, su alma se ha convertido en un desierto numérico donde las malezas del deber y la razón asfixian cualquier posibilidad de asombro. Sin embargo, en las profundidades de su inconsciente, una Fabricante de Sueños y su Nieta emprenden una misión extraordinaria para rescatar aquello que aún late bajo las cifras y los balances.

A través de una travesía surrealista poblada de avispas parlantes, fantasmas, ábacos vivientes y criaturas imposibles, la obra despliega una reflexión profunda y desopilante sobre la tensión entre la creación y la obligación, entre la imaginación y las exigencias de la vida adulta. La pregunta que atraviesa toda la historia es tan simple como esencial: ¿es posible recuperar el espíritu poético de la niñez antes de que la lógica del mundo termine por sofocarlo?

Con actuaciones de Matt Sunday, Lucía Barrionuevo y Elsa Juri, Querencio construye un universo escénico donde el humor, la fantasía y la emoción conviven para dar forma a una experiencia teatral singular, capaz de conmover y divertir al mismo tiempo. La propuesta cuenta con música original y diseño sonoro de Francisco Mauas, caracterización y vestuario de Jotuiti Tebao Factor, y una puesta integral concebida por Sly, quien también firma la escenografía, el diseño lumínico y la dirección general del espectáculo. Encontrá acá más info sobre las entradas.

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La Épica de lo Desconocido

Esta obra, escrita y dirigida por Nicolás Manasseri, regresó con su segunda temporada en Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, CABA). La propuesta combina teatro musical, poesía visual y una potente construcción simbólica para sumergirse en un viaje emocional hacia aquello que nos constituye y que muchas veces intentamos olvidar. Con una estética onírica y sensorial, la obra narra la historia de un joven que decide someterse a un método experimental para borrar su pasado y aliviar el sufrimiento. Pero en ese intento por desprenderse de sus recuerdos comienzan a aparecer preguntas inevitables: ¿es posible escapar de aquello que fuimos? ¿Qué queda de nosotros cuando el pasado desaparece?

A través de música original en vivo, imágenes poéticas y personajes que habitan entre la fantasía y la memoria, La Épica de lo Desconocido construye un recorrido introspectivo donde el tiempo, los recuerdos y la identidad se vuelven materia escénica. La obra propone una experiencia teatral inmersiva que dialoga con el deseo humano de reinventarse y con el miedo de perder aquello que nos define.

El elenco está integrado por Marco Michienzi, Guadalupe Fiora, Juan Manuel Besteiro, Marian Morelli, Florencia Gortkin, Guadalupe Gambarrutta, Jazmín Fernández y Gonzalo Rivarola, acompañados por músicos en escena que potencian el universo sonoro y emocional de la obra. Encontrá acá más info sobre las entradas.

No me dejes Belén

Con dramaturga y dirección de Agustín Meneses, este sábado 6 de junio se estrena en Espacio Callejón (Humahuaca 3759, CABA) a las 17 esta historia navideña: en vísperas de Navidad, una familia afronta una pérdida inevitable. Mientras en el pueblo preparan el pesebre viviente, el regreso de Mila, una mujer trans, sacude tradiciones y secretos. Elvira, una peculiar adolescente, anhela ser la Virgen María. Bajo un cielo lleno de estrellas, el amor se enfrenta nuevamente con el deseo de huir.

Con las actuaciones de Dana Basso, Federico Buso, Cecile Caillon, Eug Krla y Julieta Raponi, cuenta con la participación especial en videos de Florencia Raggi y Matías Broglia. El diseño y realización de la escenografía son de Agustín Justo Yoshimoto, el de vestuario de Julieta Capece, de Iluminación de Federico Montes Cisneros y la producción ejecutiva de Carola Parra. Las funciones serán todos los sábados a las 17. Encontrá acá más info sobre las entradas.