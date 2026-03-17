3 opciones artísticas para disfrutar en Buenos Aires en los próximos días

Alejandro Astola

Este viernes 20 de marzo, a las 20, se presentará en el Torcuato Tasso (Defensa 1575, CABA), como parte de su primera gira solista Mi Guitarra y Yo. Fundador de Fondo Flamenco y creador de obras míticas, inició ahora un nuevo proyecto en solitario con su sello personal. Icono de la música sevillana, lleva casi 25 años escribiendo canciones. Desde que comenzó a los 12, ha recorrido un extenso camino en la música, con 13 discos editados entre Fondo Flamenco y Astola y Ratón, además de numerosos proyectos inéditos.

A lo largo de este tiempo ha probado diferentes estilos y acumulado una rica experiencia, pero su pasión por el proceso creativo nunca ha dejado de crecer. Hoy, tras todo lo vivido, Alejandro vuelve a sus orígenes: escribir desde el corazón, sin preocuparse por las expectativas. En esta nueva aventura en solitario, decide volver a ser el joven de 12 años con su guitarra y su cuaderno, disparando palabras al corazón de quienes se acerquen a su música. No existe género que Alejandro no domine, ya que varias de sus canciones fueron grabadas e interpretadas por reconocidos artistas: Intento con Ulises Bueno y Q’ Tal con Damián Córdoba, entre otros. Encontrá acá más info sobre las entradas.

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Domus Artis

El espacio cumple 25 años, y lo celebra con un nuevo auditorio y un ciclo de escucha inmersiva con el sistema Dolby Atmos. Ubicado en Av. Av. Triunvirato 4311, CABA, los próximos sábado 28 y domingo 29 de marzo hará su ciclo Inmersivo: un fin de semana de sesiones de escucha y de video que oficiará de evento inauguración de la nueva sala. Ofrecerá grabaciones y filmaciones de nueve propuestas seleccionadas y realizadas el año pasado, que van desde la música experimental al folklore, el rock y el tango.

En paralelo, se lanzará la convocatoria para el Domus Artis Inmersivo Segunda Edición, que seleccionará nuevos proyectos para grabaciones, remezclas y futuras sesiones que serán lanzadas en la segunda edición de este ciclo, previsto para el mes de mayo de este año.

Tres Mundos : agrupación de música andina;

: agrupación de música andina; Soneros del Calamaní: agrupación de música latinoamericana;

agrupación de música latinoamericana; Desalmar Tango: sexteto de tango contemporáneo;

sexteto de tango contemporáneo; Los Perros Ladran: orquesta típica de tango;

orquesta típica de tango; Pez Nómade: trío de música experimental e improvisación en tiempo real

trío de música experimental e improvisación en tiempo real Luciana Aldegani: artista interdisciplinar experimental.

Encontrá acá más info sobre las entradas

Billy Elliot

Llegará al Teatro Opera (Av. Corrientes 860, CABA) en mayo de 2026. Un niño con carbón en la piel y fuego en su corazón que reescribió el destino de un pueblo.Estrenada en el año 2000, Billy Elliot sorprendió al mundo contando una historia diminuta en escala pero gigantesca en resonancia emocional: la de un niño de un pueblo minero del norte de Inglaterra que descubre, contra toda expectativa, que su destino no está en los pozos de carbón ni en el ring de boxeo… sino en la danza. Con humor, vulnerabilidad y una verdad humana inmediata, la película encendió una conversación global sobre qué ocurre cuando un talento nace donde nadie lo espera. Su irrupción no sólo conmovió al público: invitó a millones de espectadores a verse en ese espejo pequeño y brutal -el de las vidas que parecen “ya asignadas” por el origen, la tradición o la expectativa familiar- y a hacerse una pregunta incómoda y a la vez liberadora: ¿qué pasa con los sueños que no encajan en el lugar donde nacieron? Desde ese gesto íntimo, Billy se volvió universal.

Ahora se presentará en Buenos aires con dirección general de Rubén Szuchmacher, dirección coreográfica de Gustavo Wons y musical de Gaby Goldman. Integran el elenco Osvaldo Laport, Graciela Pal, Alejandra Perlusky, Deborah Turza, Alfredo Castellani e Iñaki Agustín. Encontrá acá más info sobre las entradas.