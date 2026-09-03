3 propuestas imperdibles de la cartelera teatral para disfrutar

Solo de Humor

El Flaco Pailos vuelve a los escenarios con Solo de Humor, un espectáculo de ágil, dinámico y sin pausas, donde la risa es la única protagonista. Durante 90 minutos, Pailos despliega todo su talento para interpretar una galería de personajes y situaciones disparatados, realizando sorprendentes cambios de vestuario en cuestión de segundos y frente al público.

El espectáculo propone un viaje imaginario por distintos lugares del mundo, contado a través de historias, personajes, sonidos, música, gestualidad y una enorme dosis de improvisación. Todo sucede a un ritmo vertiginoso, con un humor directo y efectivo que no da respiro. Sin grandes escenografías ni artificios, será un show en el que cada transformación puede convertirse en un nuevo disparate y donde la carcajada aparece una y otra vez.

“Una invitación a desconectarse durante una hora y media, olvidarse de los problemas y disfrutar de uno de los grandes referentes del humor argentino. Las funciones son todos los viernes de septiembre a las 22:30 en el Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.

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Alba Carmona y Jesús Guerrero presentan Ofrenda

La cantante y compositora Alba Carmona y el guitarrista, compositor y productor Jesús Guerrero llegan a la Argentina con Ofrenda, un proyecto íntimo y profundo que reúne música de tradición oral, flamenco, tango y canciones populares. Un trabajo concebido como un acto de entrega, devoción y agradecimiento a la música y a las voces que mantienen viva la tradición.

El proyecto parte del respeto por la música de tradición oral y de la búsqueda de una mirada contemporánea sobre un repertorio que atraviesa generaciones y territorios. En Ofrenda conviven los aires del tango argentino, los cantes de ida y vuelta, la intensidad del pasodoble, las nanas andaluzas y la alegría de las fiestas populares. Con una voz que no busca el adorno sino la hondura, y una guitarra extraordinaria y precisa, Carmona y Guerrero construyen un diálogo musical en el que ambos instrumentos adquieren un rol protagonista. El resultado es un espectáculo de formato íntimo en el que voz y guitarra se escuchan, se acompañan y, al mismo tiempo, funcionan como instrumentos solistas.

Cada canción de Ofrenda es entendida como un gesto de agradecimiento: a las voces que precedieron a los artistas, a las mujeres que cantaron y transmitieron la tradición, a la herencia flamenca, a la memoria no escrita que atraviesa generaciones y a las raíces que construyen una identidad. La gira comenzará el 16 de septiembre en Bariloche, en el marco del FIMBA - Festival Internacional de Música Bariloche, con la colaboración del Ensamble de Cuerdas de la Filarmónica de Río Negro. Continuará el 17, en el Teatro Real de Córdoba y el 19 en Casa Metro de La Plata.

Alba Carmona es una de las voces más personales y versátiles del flamenco contemporáneo español. Fue vocalista de Las Migas, agrupación con la que realizó giras por Europa y América, y a lo largo de su carrera trabajó junto a artistas como Carlos Saura, Miguel Poveda, Chano Domínguez y Perico Sambeat. Desde 2018 desarrolla su carrera solista, explorando el flamenco y las músicas de raíz desde una mirada contemporánea.

Jesús Guerrero es uno de los guitarristas y compositores más destacados de su generación. Ha trabajado junto a grandes figuras del flamenco como Miguel Poveda, Niña Pastori, Carmen Linares, Farruquito y Eva Yerbabuena, además de componer para reconocidas compañías y artistas de danza flamenca. Como solista, publicó Calma y en 2024 compuso la música de Poema del cante jondo, junto a Poveda.

La trayectoria compartida de Carmona y Guerrero encuentra en Ofrenda un nuevo punto de encuentro, profundizando una búsqueda artística en la que la tradición no aparece como algo estático, sino como una materia viva capaz de dialogar con el presente. Encontrá acá más info sobre las entradas.

La Lluvia de Fuego

Marilú Marini dirige una obra poética y extraña de Silvina Ocampo (junto a Juan José Hernández), que navega entre el surrealismo y el folletín de suspenso. Esta pieza inédita en la Argentina, con una trama de pasión, engaño y secretos domésticos, debutó el sábado 29 de agosto en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530, CABA). El elenco está integrado por Valeria Lois, Carolina Saade, Agustín Rittano, Damián Mai y Mercedes Beno Mendizábal.

La trama de la obra gira alrededor de Adelaida, mujer rica y sensual, una devoradora de hombres conocida como “la Greta Garbo” del barrio. Aficionada a la cerámica artística, Adelaida es abandonada por su esposo y vive con su criada, Predefinda, bajo malos presagios. La entrada de Marcelo, un joven vendedor de verduras, desata un juego de mentiras: Adelaida finge un crimen para vincularlo a ella, pero ante la violencia del joven, Predefinda lo envenena y ambas queman el cuerpo en el horno de cerámica.

La Lluvia de Fuego reflexiona sobre la decadencia y la complicidad femeninas, que transforman el aislamiento doméstico en un refugio macabro, con el tono surrealista y el humor que caracterizan la obra de la autora. La puesta cuenta con diseño de escenografía y vestuario de Oria Puppo, diseño de iluminación de Sol Lopatín, música y diseño sonoro de Diego Vainer, coreografía de Manuel Attwell y la colaboración artística de Eugenio Schcolnicov.

A partir del miércoles 2 de septiembre, las funciones son de miércoles a sábados a las 20.30 y los domingos a las 19.30. Encontrá acá más info sobre las entradas.