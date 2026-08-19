3 shows internacionales en el Movistar Arena muy distintos: rock, neoclásica y urbana

Bad Gyal

Vuelve a la Argentina en el marco de su Más Cara World Tour 2026, la artista catalana se presentará por primera vez en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA) el 14 de octubre. La artista catalana llega con un nuevo espectáculo, con el que trae su segundo álbum de estudio, Más Cara, un proyecto que transforma en experiencia en vivo los 19 temas que componen el disco, con nueva escenografía, coreografías y una puesta en escena de gran despliegue estético.

“Empecé a ser Bad Gyal con 19 años y en estos 10 este trabajo tomó una velocidad fuertísima. Me siento más que nada una compositora, lo mío es la música, pero estoy detrás de todos los detalles de mi carrera. Mi proyecto soy yo”, reflexiona la artista. En la etapa más sofisticada y distinguida de su carrera artística, presenta un espectáculo de alcance global, con una puesta audaz y de gran despliegue visual, que consolida su evolución y su dominio escénico.

Creado entre Miami, Puerto Rico, Colombia y España, el último disco fusiona géneros como reggaetón, R&B, dancehall, merengue house y shatta jamaiquino, entre otros, construyendo un sonido que combina influencias clásicas del urbano con una mirada contemporánea y global. Con créditos de coautoría en cada una de las canciones, el disco reconecta a Bad Gyal con las músicas que despertaron su voz creativa, mientras amplía los límites de la música urbana con tracks como Un Coro y Ya :), La Iniciativa y la canción que da nombre al proyecto.

“Desde muy pequeña me he influenciado e inspirado en la música latina y caribeña, en las grandes divas afroamericanas. Actualmente es necesaria la variedad de mujeres haciendo música, expresando desde su personalidad, su perspectiva y punto de vista, para que el mundo pueda entender cada vez más cuántas posibilidades hay dentro de cada mujer. Y yo soy una pequeña parte de eso”, agrega al hablar del abordaje y universo que comparte con su público cada vez más masivo. Encontrá acá más info sobre las entradas.

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Def Leppard

La legendaria banda británica vuelve al país como parte de su gira por Sudamérica y México, acompañada por los estadounidenses Extreme como invitados especiales.

Con más de cuatro décadas de trayectoria y un legado que marcó para siempre la historia del rock, la banda se presentará el jueves 5 de noviembre en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA), en el marco de su nueva gira por Sudamérica y México, con Extreme como invitados especiales.

Integrada por Joe Elliott, Phil Collen, Rick Savage, Vivian Campbell y Rick Allen, continúa siendo una de las agrupaciones más influyentes y convocantes del rock mundial. Su carrera está repleta de hitos históricos, incluyendo álbumes fundamentales como Pyromania e Hysteria, dos de los discos más exitosos de todos los tiempos, que dieron vida a clásicos inmortales como Pour Some Sugar On Me, Rock Of Ages, Animal, Love Bites, Foolin’ y muchos más.

El anuncio marca el regreso del grupo a Sudamérica tras su multitudinaria gira de 2023 junto a Mötley Crüe. Lejos de vivir de su legado, Def Leppard atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera. En los últimos años lanzó los exitosos álbumes: Diamond Star Halos y Drastic Symphonies, este último junto a la Royal Philharmonic Orchestra, consolidando una vigencia pocas veces vista en la historia del rock.

Reconocidos por la potencia de sus shows en vivo, siguen conquistando generaciones enteras de fanáticos alrededor del mundo gracias a un repertorio repleto de himnos y una puesta en escena impactante que los convierte en una de las bandas más importantes del rock internacional. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Ludovico Einaudi

Anuncia su segundo show en Buenos Aires. Serán dos experiencias musicales únicas en la Argentina. Tras la abrumadora demanda de su función Solo Piano, con entradas agotadas en el Teatro Colón el 1 de marzo de 2027, el pianista y compositor italiano ofrecerá un show diferente en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA) el 3 de marzo.

La función en el Colón marcará el debut de Einaudi en uno de los teatros más icónicos de Sudamérica. Reconocido a nivel mundial, Einaudi ha desarrollado un lenguaje musical distintivo que ha redefinido los límites de la música instrumental contemporánea. Sus obras combinan elementos de la tradición clásica con influencias contemporáneas, creando un estilo instantáneamente reconocible que ha llegado a audiencias de todo el mundo.

Para su presentación en el Movistar Arena, estará acompañado por los músicos con los que ha compartido escenario durante muchos años: Federico Mecozzi, Klest Ripa (ambos violín), Redi Hasa (cello), Francesco Arcuri (percusión). Alberto Fabris (bajo eléctrico y synth bass), Gianluca Mancini (teclados) y Rocco Nigro (acordeón). Interpretarán The Summer Portraits junto con muchas de las composiciones que han marcado su trayectoria artística. El repertorio combina obras recientes con algunas de sus piezas más reconocidas y propone un paisaje musical inmersivo, donde melodías íntimas, atmósferas cinematográficas e intensidad rítmica crean una experiencia en vivo rica y en constante evolución. Junto a su banda, Einaudi amplía las posibilidades expresivas de su música manteniendo al mismo tiempo la profundidad emocional y el carácter distintivo que se han convertido en su sello. Encontrá acá más info sobre las entradas.