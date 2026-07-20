4 espectáculos imperdibles para las vacaciones de invierno

Servian El Circo

Una historia de sueños, coraje y magia que se hizo realidad con la dirección general de Cristian Servian, la dirección artística de Ginett Servian y coreografías de Franco Rau. Con funciones son todos los días a las 15 y 18 en la Gran Carpa Castillo ubicada frente a Tortugas Open Mall (Panamericana ramal Pilar Oeste), la compañía circense más prestigiosa del país presenta su nueva y revolucionaria producción, El Origen Mágico. Se trata de un espectáculo que por primera vez integra una narrativa teatral profunda con la destreza del circo tradicional.

La propuesta invita al público a viajar al origen de la magia: narra la historia de Jorge Servian y un sueño que comenzó siendo pequeño, casi imposible, pero que con amor, dedicación y esfuerzo logró convertirse en uno de los espectáculos circenses más prestigiosos del país. Por primera vez, el despliegue de acrobacias y efectos visuales está al servicio de una historia: la de este niño que llegó a la Argentina con el sueño de construir un legado y llevar alegría a cada rincón del país. Es un relato de sueños, coraje y perseverancia que demuestra que, con amor y esfuerzo, lo imposible se hace realidad.

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Esencia circense y emoción para todas las edades Si bien la propuesta adopta un tono teatral y cinematográfico, el show mantiene intacta la esencia pura del circo. El público podrá disfrutar de los números más impactantes que han hecho grande a esta familia, incluyendo la adrenalina del globo de la muerte con 5 motociclistas desafiando las leyes de la gravedad, la gracia de los trapecistas y la precisión de los equilibristas, todo enmarcado en una puesta en escena de vanguardia y podrá vivir el recorrido emocional del artista que soñó con levantar su propio circo… y lo logró.

El circo es un arte auténtico, eterno y vigente. No pasa de moda, porque sigue despertando la admiración y la ilusión que sólo el espectáculo en vivo puede generar. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Una Gran Aventura Nevada

Esta comedia musical con efectos especiales se presenta todos los días durante vacaciones de invierno porteñas, hasta el domingo 2 de agosto, a las 17.40 en el la Sala Cortázar del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA). Dicen que toda gran aventura tiene un comienzo… y esta empezó cuando una niña descubrió un poder mágico capaz de cambiarlo todo. En un reino cubierto de hielo, descubrirá que los poderes más grandes no nacen de la magia, sino del amor, la amistad y de quienes nos acompañan cuando más los necesitamos. ¿Te animás a vivir una historia llena de música, emoción y sorpresas?

Los personajes en un viaje lleno de magia, aventuras y momentos inolvidables, donde el humor, el coraje y la fuerza de los vínculos serán esenciales para enfrentar desafíos inesperados. Una Gran Aventura Nevada propone una experiencia para toda la familia con gran despliegue escénico: efectos especiales, pantallas animadas, impactantes recursos visuales, coreografías, personajes entrañables y muchas sorpresas que transforman cada escena en un universo propio.

Una propuesta cuidada en cada detalle, con una producción de gran calidad que combina teatro musical, fantasía y recursos escénicos para crear una experiencia inmersiva que emociona, sorprende y conecta tanto con chicos como con grandes. Con producción de Lucas Papalardo, Micaela Saromé y Valentina Fernández, quienes comparte la dirección general y se reparten la puesta en escena y las coreografías, está protagonizada por Saromé, Facundo Olivera, Jan Pereyra, Ayelen Antonena, Julio Alexander Pinedo, María Guadalupe Veigüelo y Ricardo del Toro. Encontrá acá más info sobre las entradas.

La Caja no Encaja

Con Gimena Riestra, Martín Palladino, Pablo Palavecino y Pilar Rodríguez Rey, sobre dramaturgia de Martín Palladino y Nicolás Sorrivas, y con dirección de Cecilia Miserere. Luego de una exitosa temporada en 2025 y a más de 20 años de su creación, la Compañía Amichis celebra su historia presentando un espectáculo que renueva su vínculo con las infancias desde el arte y la creatividad.

La propuesta cuenta con una puesta en escena dinámica y envolvente que le permitirá al espectador conocer el detrás de escena de esta familia de circo. En el corazón de una carpa mágica, una extravagante familia de circo -Pandor, el equilibrista; Prometea, la maga y anfitriona; y Epimeteo, el clown malabarista- se topa con una misteriosa caja que aparece al final de su función. Lo que parece un simple objeto pronto desencadena un torbellino de caos y revelaciones de secretos ocultos.

Funciones martes 21, jueves 23 y domingo 26 de julio a las 14:45 y sábado 1 de agosto a las 14 en el Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.

Dafne y el Dragón

Un musical fantástico sobre los miedos, la valentía y el fuego interior, con canciones de María Elena Walsh. De Nico Sorrivas y Mary Putrueli, con Ariel Gangemi, Sabrina Lara, Juan Ignacio Pagliere, Graciela Tenenbaum y Paula Zaurdo. Con la temática de la salud mental, está dirigida a niñas, niños y adolescentes, e invita a reflexionar sobre las emociones, el duelo y la importancia de pedir ayuda.

Dafne es una niña creativa y valiente, pero desde hace un tiempo, su mundo se ha llenado de oscuridad. Extraña a su padre, que ya no está, y su mamá parece atrapada en su propia tristeza. Para enfrentar sus miedos, ha creado un enorme dragón que la acompaña a todas partes. Lo que ella no sabe es que su verdadero enemigo no es el dragón, sino la sombra que ha crecido en su corazón. Con la ayuda de sus amigos y el poder de la música, aprenderá que los miedos no desaparecen si los ignoramos, sino que debemos aprender a escucharlos, entenderlos y transformarlos.

En la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA), con funciones miércoles 22 y lunes 27 de julio, y domingo 2 de agosto a las 14.45. Encontrá acá más info sobre las entradas.