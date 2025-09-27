4 obras inolvidables para disfrutar del buen teatro porteño

2 Cossas Nuestras (La ñata contra el libro + Gris de ausencia)

Los sábados a las 18 se presenta en el Teatro La Máscara (Piedras 736, CABA), este espectáculo que hermana dos obras breves de Roberto Cossa y que surge de la necesidad de un homenaje permanente. La Ñata contra el libro, escrita en los años '60, sobre la particular relación con la hoja en blanco, pone al espectador en una etapa histórica y cultural que bordea los ribetes del grotesco, retratando la soledad, el amor y la amistad.

Y la inolvidable Gris de Ausencia, obra insignia de Teatro Abierto que, con su dolorosa, pintoresca y definitivamente grotesca semblanza sobre el exilio y el desarraigo, supo darnos tanto a quienes formamos parte de aquella movida cultural como a los espectadores que la acompañaron, una formidable herramienta contra la censura.

Sobre una idea y dirección de Norberto Gonzalo se armaron dos elencos:

La ñata contra el libro: Patricio Gonzalo, Elena Petraglia, Deborah Fideleff, Walter Ferreyra Ramos y Joaquín Cejas.

Gris de Ausencia: Jorge Paccini, José Manuel Espeche, Maria Nydia Ursi Ducó, Hugo Dezillio y Paloma Santos.

Además cuentan con diseño de escenografía y vestuario de Alejandro Mateo, la realización escenográfica de Patricio Gonzalo y Norma Rolandi; el diseño de luces de Norberto Gonzalo y Cristina Lahet; los arreglos musicales e intérprete de piano y guitarra a cargo de Mariano Cossa; la intérprete de bandoneón Carla Char Vianello; la producción ejecutiva de Claudia Diaz y la general de Teatro La Máscara. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Ensopados, Stand Up Gourmet!!

Desde el jueves 2 de octubre, todos los fines de semana son a puro humor en el Teatro El Cristal (San José 243, CABA), con esta propuesta. La nueva obra de Daniel Botti, dirigida por Sandra Franzen, mezcla stand up, teatro e intriga como si fueran los ingredientes secretos de una receta familiar. Cuatro comediantes muy distintos son citados a un bar para hacer stand up. Ninguno entiende bien qué hace ahí, ni cómo fueron seleccionados. Todos sospechan que hay gato encerrado y el público es invitado a ser testigo de este banquete de sospechas, ocurrencias y revelaciones. Entre monólogos delirantes y un humor que pasa de lo ácido a lo tierno, Ensopados cocina a fuego lento una historia que conecta a estos personajes más allá del presente. Un “stand up gourmet” donde la risa se sirve humeante, con un toque de misterio y un final que dejará sabor a sorpresa.

Con las actuaciones de Débora Longobardi, Ale Naviliat, Lolo Avegliano y César Aramis, la producción ejecutiva es de Gisela Parapar y la general: de Alejandra Piaggi para AP Producciones. Las funciones son los jueves y viernes a las 20.30, y los sábados a las 21. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Tu Hipocampo y mi Caballito de Mar

Desde el 4 de octubre esta propuesta se plantea qué ocurre cuando el primer amor vuelve a irrumpir en tu vida después de más de tres décadas. Gabo y Fernando fueron adolescentes que se atrevieron a desafiar su tiempo, a sentir más allá de lo permitido y a descubrir que eran algo más que amigos. Pero una partida inesperada los separó, dejando una historia inconclusa. Hoy el destino los enfrenta otra vez: un ataque de ciático, un médico de guardia que aparece en la puerta… y viejas emociones que resurgen con la misma intensidad. ¿El tiempo puede borrar lo que marcó el alma? ¿Los amores que incomodaron a una época pueden reivindicarse en la nuestra? ¿Qué sucede cuando aquello que parecía enterrado vuelve para reclamar su lugar? Tu Hipocampo y mi Caballito de Mar se sumerge en la memoria, en las heridas y en los deseos que resisten al paso de los años. Una historia íntima y universal, que interpela a todos los tiempos y celebra la diversidad de los vínculos.

Con la actuación de Claudio Favieri y Alberto Romero, a quien además pertenece la dramaturgia es de Alberto Romero, están dirigidos por Chino Lores. El diseño de vestuario, de escenografía y su realización es de Marcelo Paradiso; el de luces de Diego Becker; la edición de video de Favieri; los arreglos musicales de Federico Prado; la producción ejecutiva de Juanjo Uriarte, la coreografía de Diego Bros y cuenta con la colaboración de Damián Brandán y Rubén Cirocco.

Las funciones son los sábados a las 22.30 en Paraje Artesón (Palestina 919, Timbre 2, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.

Habitar un pájaro (o La metamorfosis del Sr. López)

Una obra entrañable y poética que llega a la Sala Batato Barea del Centro Cultural Rojas UBA (Av. Corrientes 2038, CABA), los sábados 11, 18 y 25 de octubre a las 21. Planteada como un cruce fascinante entre danza, títeres y teatro de objetos, sumerge al espectador en la transformación vital del Sr. López y en su inesperada conexión con el mundo de las aves. Esta pieza fue ganadora del Programa Iberescena para la coproducción internacional (Argentina/España).

López es, con seguridad, uno de los apellidos más comunes en Iberoamérica. Todo López carga el mismo estigma; se es uno entre miles. Tras la muerte temprana de su padre, el protagonista hereda el apellido, el pronombre de señor y el lugar de hombre de la familia. A partir de allí y como si se tratase de un destino inevitable, la vida del Sr. López transcurrirá gris y predecible. Sin embargo, tras quedar viudo y con el devenir de la tercera edad, un inesperado destello de luz parece surgir en él a través de una creciente fascinación por los pájaros. Poco a poco irá descubriéndose más cómodo entre las aves que con su familia humana y, pese al desconcierto de todos a su alrededor, enfrentará cada una de las transgresiones que demande su evolución hacia una versión de sí mismo, más fiel a su propio deseo.

Los intérpretes son Daniela Fiorentino, Eliana Pereira Rejala y Gustavo Friedenberg, quien asumió la dirección general, coreográfica, y de títeres junto a Fiorentino; mientras que la asistencia de dirección general y coreográfica es de Mónica Romero. La realización de títeres es de Alejandra Farley con Katy Raggi y Abril Girard; el diseño escenográfico y de realización de vestuario de Gabriella Gerdelics; la música original es de Carlos Britez (Argentina) y David Alonso Garzón (España). El diseño de luces es de Ricardo Sica, mientras que la identidad visual es de Elena Centelles Vázquez (España). La dramaturgia es de Friedenberg y Rubén Pérez Pombo (España), y la producción general es de Animales Danza Teatro. Encontrá acá más info sobre las entradas.