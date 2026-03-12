4 obras que transmiten historias humanas de ayer y hoy

Cornudos

Sebastián Badilla vuelve a escribir y protagonizar una obra, esta vez dirigido por Gonzalo Badilla: Cornudos. Lo acompañan en escena Mica Murúa, Zoe Bertona y Max Müller. Se presenta los jueves a las 22:15 en el Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1996, CABA). Con el sello de humor directo y ritmo vertiginoso que lo caracteriza, logra conectar con el público desde la risa y el absurdo.

La comedia cuenta la historia de Renata (Murúa) y Victoria (Bertona), dos hermanas que constantemente se quejan de las falencias y torpezas de sus maridos, con quienes se casaron recientemente y siendo muy jóvenes. Las cosas se ponen raras cuando comienzan a sospechar y desconfiar entre ellas, en una noche donde todo se saldrá de control. ¿La sospecha? Una piensa que Álex (Badilla), el marido de Renata, le está metiendo los cuernos con Victoria y que Bautista (Müller), el marido de Victoria, le está poniendo los cuernos con Renata. En conclusión, una delirante comedia que muestra a estos cuatro personajes que probablemente sean "mete cuernos" y cornudos al mismo tiempo.

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El director de arte de esta puesta es Francisco Plorutti y la producción es de ambos Badilla junto a Bufonada Producciones. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Secretos de un Vínculo

Desde el sábado 21 de marzo, a las 16, vuelve a la cartelera porteña en el Teatro Border (Godoy Cruz 1838, CABA). Basada en el libro Emociones de la Maternidad de la Doctora Grande y con dirección de Natali Aboud. Secretos de un vínculo es una obra donde prima lo humano y lo vivencial. La puesta lleva al escenario una mirada profunda y sensible sobre los vínculos en la maternidad, explorando las huellas emocionales que atraviesan un grupo de amigas, ahora madres, antes hijas. Se despliegan así, recuerdos, aprendizajes y marcas emocionales que se traducen en acciones. En ese intercambio colectivo, algunas experiencias se ponen en jaque, otras simplemente se observan para comprender mejor el punto de partida. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Castelli, el rayo

El 14 de marzo vuelve a escena la obra de Lía Salas, protagonizada y dirigida por Juan Manuel Correa. Las funciones serán los sábados a las 18 en Hasta Trilce (Maza 177, CABA). Toma la figura de Juan José Castelli, personalidad central de la Revolución de Mayo que defendió los ideales de libertad, igualdad y soberanía popular; un héroe muchas veces incomprendido y otras tantas, olvidado.

Narra los días excepcionales de este abogado de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, devenido en comandante del ejército revolucionario de la Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Un lapso de poco más de un año y medio, totalmente frenético, febril, en una atmósfera de guerra externa e interna. Un caos corporal. Hoy sigue vibrando la palabra de quien fuera nombrado el orador de la revolución. La obra plantea dos líneas narrativas que se ven atravesadas por la posición del protagonista, así como su participación política y activa en la junta, y el mundo interior que se entrelaza con la vida pública y la privada. En este sentido la estética propone diferentes situaciones, escenarios y estados que conviven transversalmente a lo largo de la historia.

Acompañan a Correa Juan Fernando Martín, Gabriela Pastor, Alejo Mango, Julieta Carpentieri y Camila Truyol. Además está el músico en vivo Kirill Odoevsky. El diseño sonoro es de Martín Pavlovsky, el vestuario y la escenografía son de Paula Molina, el diseño de imágenes e iluminación de Fernando Díaz; cuentan con la colaboración artística y adaptación de Rubén de León, la producción ejecutiva es de Pablo Silva. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Restorán

Con dramaturgia de Manuela Amosa y dirección de Verónica Mc Loughlin llega a Moscú Teatro ( Ramírez de Velasco 535, CABA) el 20 de marzo a las 20.30. La trama se centra en el depósito de un restorán donde sus empleados Rosa, Claudio, Pepo y Martín van a descansar durante el servicio, lejos del encargado y la dueña. Pronto será la presentación de la nueva carta. En medio de la vorágine de la noche y los preparativos para la degustación, descubren que Rosa necesita ayuda. Una obra sobre el trabajo como lugar de encuentro, la risa como antídoto y los compañeros como refugio.

El elenco está integrado pro la propia Manuela, Matías Corradino, José Escobar y Romeo Prioriello. La puesta cuenta con iluminación de Manon Minetti, música y diseño sonoro de Nicolás Diab; escenografía y vestuario de Escobar; producción de Amosa, Facundo Galli y Mc Loughlin. Las funciones son todos los viernes a las 20.30. Encontrá acá más info sobre las entradas.