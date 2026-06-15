The Beatles Argentina

En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de The Beatles, el cuarteto local regresa a los escenarios porteños con su espectáculo Anthology, una propuesta que invita a recorrer la historia de la banda más influyente de todos los tiempos a través de un viaje por sus distintas etapas musicales, estéticas y sonoras.

La presentación tendrá lugar el 19 de junio en el Teatro Devoto (Avenida Lincoln 3815, CABA), donde el público podrá revivir la evolución artística de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr mediante una puesta en escena que combina interpretación musical, cambios de vestuario e instrumentación específica para cada período de la carrera del legendario cuarteto de Liverpool.



Desde los primeros años de la beatlemanía, con sus característicos trajes y éxitos que revolucionaron la música popular, pasando por la etapa de crecimiento creativo reflejada en discos fundamentales como Help! y Rubber Soul, hasta llegar a la explosión psicodélica de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y los años finales de madurez artística que dieron origen a algunas de las obras más importantes de la historia del rock.

Uno de los aspectos distintivos del espectáculo es su búsqueda de fidelidad histórica y sonora. The Beetles Argentina utiliza instrumentos, amplificadores y equipamiento inspirados en los modelos originales empleados por The Beatles en cada etapa de su carrera, permitiendo recrear los sonidos que caracterizaron su evolución musical entre 1962 y 1970. La propuesta también incorpora el vestuario representativo de cada período.

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Con una puesta en escena cuidadosamente desarrollada, será una oportunidad única para volver a experimentar la música de los fab four con Producción de Ojos Del Tigre Media Agency – Luciano Bal. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Lidia Borda y Ariel Ardit

Estos dos reconocidos y destacados intérpretes presentan su disco en vivo Somos, registrado en el emblemático Centro Cultural Torquato Tasso, en un concierto único el 20 de junio a las 21 en La Trastienda (Balcarce 460, CABA). El espectáculo propone un reencuentro artístico de gran originalidad: dos de las voces más prestigiosas del tango actual, junto a sus pianistas y arregladores: Daniel Godfrid y Andrés Linetzky, en un formato poco habitual de dos pianos en escena. Esta configuración potencia un diálogo musical sofisticado y una sonoridad singular.

Somos es el reencuentro de dos artistas con una extensa historia en común que, tras desarrollar sólidas trayectorias individuales, vuelven a compartir escenario integrando todo lo construido a lo largo de sus carreras. Esa dimensión atraviesa también el repertorio. El programa recorre clásicos del tango de autores fundamentales como Homero Manzi, Cátulo Castillo y Carlos Gardel, con títulos como Niebla del Riachuelo, Naranjo en Flor, Nada y Pedacito de Cielo, y se expande hacia otros géneros con boleros y canciones como La Bohemia, Somos y El Ultimo Trago. Una noche imperdible que invita al público a ser parte de este reencuentro. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Griselda Siciliani y Carlos Casella

Llegan con su nuevo show, Boîte , el 25 de junio en La Trastienda (Balcarce 460, CABA) y tendrá funciones de jueves a sábados. Lo presentan como un espectáculo que combina música, actuación y una poderosa presencia escénica en una experiencia tan vibrante como provocadora. Un viaje por distintos géneros, emociones y universos donde el humor, la sensualidad, el drama y la celebración conviven en permanente transformación.

Tras años de historia compartida sobre los escenarios, la dupla vuelve a reunirse para crear una propuesta singular que confirma una química artística única. Griselda Siciliani y Carlos Casella renuevan su sociedad creativa con un espectáculo que desafía etiquetas y apuesta a la sorpresa. Inspirado en aquellas legendarias boîtes que marcaron una época, el show recupera el espíritu del cabaret para transformarlo en una experiencia contemporánea.

Tendrán en escena a los músicos Tomás Carnelli, Santiago Martínez y Valentín Manzoni. La producción electrónica y dirección musical es de Diego Vainer, la asistencia coreográfica de Magalí Zato, maquillaje y peinado de Nano Maldonado, el patrocinio de Ana Lia Berdini, la producción ejecutiva de Toqui Doumecq, el diseño vocal de Pablo A García, la colaboración en textos de Guillermo Arengo, la iluminación de Gonzalo Córdova, el vestuario de Pablo Ramírez, la escenografía de Alberto Negrín, y la colaboración en puesta y creación de Ana Frenkel. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Jansenson

El mago protagonizará una experiencia teatral interactiva en la Sala Orsai de Paseo La Plaza, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de junio, para explorar los pliegues ocultos de la realidad cotidiana: Jansenson regresa al país, en un recreo de sus contratos que lo llevan por el mundo, a pre-estrenar su nuevo espectáculo, Recovecos. Serán cinco únicas funciones para 60 personas cada una, de un espectáculo interactivo para toda la familia que dura entre 90 y 100 minutos, e incluye ilusiones e historias 100 % nuevas.

El show es completamente participativo e interactivo, y cada función es diferente ya que depende justamente de lo que aporta cada persona que participa de la experiencia. Igual que sucede con cada espectáculo que presenta, este también está cuidadosamente diseñado desde cada detalle: una puesta en escena minimalista, música curada por Jansenson, y un guión lleno de historias sorprendentes y emocionantes. Encontrá acá más info sobre las entradas.