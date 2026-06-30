Albel Pintos, Soledad y Cazzu encabezan el line up de República Folklore que se hará en Buenos Aires

Buenos Aires tendrá su gran encuentro folklórico, que se hará el 21 y 22 de noviembre y llega para sumar su voz a la rica tradición de más de 500 festivales que, desde hace décadas, mantienen viva una de las expresiones culturales más importantes de la Argentina. Con el nombre de República Folklore, tendrá un line up impresionante durante dos jornadas completas en el Parque de la Ciudad ( Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 4000, CABA), para que miles de personas provenientes de Capital Federal y distintos puntos del país puedan disfrutar de más de 50 artistas que se presentarán en tres escenarios, sumando una amplia propuesta gastronómica de carácter federal, experiencias especialmente diseñadas para vivir el folklore desde múltiples dimensiones y espacios de encuentro pensados para todas las generaciones.

La programación reunirá a los grandes nombres del género en nuestro país junto a nuevas generaciones que hoy siguen expandiéndolo y enriqueciéndolo, proponiendo así un encuentro entre quienes crecieron con estas canciones y quienes recién comienzan a descubrirlas.

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Peñas, pulpería y sabores

Porque el folklore es mucho más que música. Es una forma de encontrarse, es el saber popular que se transmite de generación en generación, las canciones que forman parte de nuestra memoria colectiva y las costumbres que acompañan la vida cotidiana de millones de argentinos. Es identidad, pertenencia y una de las expresiones culturales más profundas del país. Por eso, República Folklore se vivirá con todos los sentidos. Complementando la puesta artística se sumará el espíritu íntimo de las peñas y una pulpería tradicional; los sabores más auténticos se harán presentes en un patio de comidas regionales, mientras que el Paseo de las Provincias reunirá artesanías, industria y turismo de todo el país. Será una celebración activa donde el público dejará de ser un simple espectador para convertirse en el verdadero protagonista gracias a clases abiertas, vibrantes pistas de baile al aire libre y un espacio dedicado a revivir los clásicos juegos criollos.

Nuestro país cuenta con más de 500 festivales folklóricos distribuidos a lo largo y ancho que, año tras año, celebran y mantienen viva una de las tradiciones más representativas de nuestra identidad. "Nos llena de alegría celebrar el nacimiento de República Folklore. Que la Ciudad de Buenos Aires sume una propuesta de esta magnitud es una noticia excepcional para nuestra cultura. Creemos firmemente que estos espacios son vitales para el crecimiento y la renovación de un género que no solo nos une, sino que representa la esencia más profunda de la identidad de nuestro país. Felicitamos a la organización y les deseamos el mayor de los éxitos en este camino que hoy emprenden, abrazando nuestras raíces", expresó la Comisión Directiva Festival Jesús María.

La super grilla del festival

Ya se confirmaron las participaciones de los principales artistas argentinos, desde Soledad y Abel Pintos al Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Jorge Rojas y Sergio Galleguillo. También estarán Lázaro Caballero, Cazzu, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis, Peteco Carabajal, Dúo Coplanacu, Teresa Parodi, Nahuel Penissi, Los Alonsitos, Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu, Cuti y Roberto Carabajal, Ahyre, Facundo Toro + Nombradores del Alba, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Maggie Cullen, Carafea, Catherine Vergnes, Diableros Jujeños, Juanjo Abregú, Gauchos of the Pampas, La Callejera, Los Bonfill, Nacho Cuéllar, Mariana Carrizo, Néstor Garnica, Paquito Ocaño, Sele Vera, Tomás Lipán, Nati Pastorutti, WAra Calpanchay, Los Tabaleros, Marnela Garnica y muchos más.

Además, el Parque de la Ciudad es uno de los espacios para eventos al aire libre más importantes de la Capital. Con amplias áreas verdes, múltiples accesos y la infraestructura necesaria para recibir a miles de personas, el predio se convierte en el escenario ideal para una propuesta que busca celebrarse a gran escala sin perder la cercanía y el espíritu de encuentro que caracteriza al folklore.

Su ubicación estratégica permite un acceso sencillo tanto para quienes viven en el Área Metropolitana como para quienes llegan desde distintos puntos del país, reforzando el carácter federal del festival. Encontrá acá más info sobre las entradas.