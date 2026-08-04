Aurelia Vélez Sársfield: mucho más que una hija de un político y amante de Sarmiento

Una figura central en la política y las leyes de la Argentina del siglo XIX, relegada durante décadas por la narrativa oficial al rol de acompañante o al escándalo de su romance con Domingo Faustino Sarmiento, recupera su voz y peso histórico. Se trata de Aurelia Vélez Sarsfield, cuya vida y legado cobran cuerpo en Aurelia Escribe, el potente unipersonal escrito por Adriana Tursi, protagonizado por Carolina Tejeda y dirigido por Marcelo Velázquez que se presenta en el Teatro del Pueblo (Lavalle 3636, CABA), los sábados a las 17. La obra trasciende la reconstrucción de época para interpelar de manera directa nuestro presente, exponiendo las huellas de un tiempo cuyas tensiones y grietas aún no han terminado de pasar.

Aurelia no sólo fue la hija de Dalmacio Vélez Sarsfield, sino una mente brillante que participó activamente en la gestación del Código Civil. "Ella ya escribía con él y metió cuchara mano a mano con su padre y con todos esos hombres que estaban intentando construir un país", señala Tejeda al recordar lo que la atrajo del proyecto. En una época en la que el rol femenino estaba confinado al espacio doméstico, la joven se impuso desde el deseo y la determinación de tomar parte en las decisiones fundamentales de la sociedad. En ese cruce de ideas políticas surgió además su vínculo con Sarmiento, una relación apasionada que desafió los mandatos y escándalos de la época, y se sostuvo hasta la muerte del prócer, funcionando al mismo tiempo como un espacio de verdadero despliegue y articulación política.

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Llevar a escena una biografía tan intensa representó un trabajo minucioso de exploración junto al director. En lugar de una caracterización rígida, la puesta opta por un juego escénico fluido que transita desde la juventud de Aurelia hasta sus 84 años, apoyándose en la acción revolucionaria de escribir como eje dramático. "Nos preguntamos desde el primer momento por qué traerla a este hoy", explica la actriz. La respuesta apareció en la fuerza de una mujer que actuó casi como una operadora política en un país atravesado por la violencia, la división entre unitarios y federales, y la invisibilización de la voz femenina. Aquí la entrevista completa:

Esa búsqueda conceptual se completa con un cuidado diseño estético y sonoro que construye la atmósfera de la pieza. La escenografía y el vestuario están a cargo de Paula Molina, mientras que el diseño de iluminación pertenece a Alejandro Le Roux. La música original y el diseño sonoro fueron creados por Marcelo Perea y la realización de utilería es de Víctor Salvatore. El resultado es un espectáculo que conmueve y despierta una profunda curiosidad en la platea, invitándo a indagar sobre una de las figuras más fascinantes y postergadas de la historia nacional. Las funciones de Aurelia escribe se realizan en el Teatro del Pueblo Encontrá acá más info sobre las entradas.