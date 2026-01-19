Bandana celebrará sus 25 años con dos shows en Buenos Aires

Lourdes, Lissa, Valeria y Virginia vuelven a cantar juntas en Bandana para recorrer los más grandes éxitos de sus 25 años de trayectoria. Y lo harán en dos conciertos que serán inolvidables para todos sus fans. La cita es el viernes 6 y sábado 7 de marzo en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA).





"Este año cumplimos 25 años desde de que nuestras vidas cambiaron para siempre. Desde aquel casting en Popstars, pasando por los discos, los estadios llenos, el Gran Rex, la película, las giras y todos los sueños que vivimos juntas. Y sentimos que era el momento de volver a encontrarnos. Por eso preparamos un show único, creado desde cero para este aniversario. Una propuesta totalmente nueva, esta no es solo una presentación: es una ceremonia, un abrazo gigante entre nosotras y toda una generación que creció con nuestra música. Y también con sus hijos e hijas, que hoy escuchan nuestras canciones porque ustedes se las pasaron. Compartir este escenario con dos generaciones es un regalo que no imaginábamos", expresaron en conjunto las cuatro.

Una vuelta a los orígenes

Con el anuncio de la presencia de artistas invitados (¿estará Ivonne?), momentos especiales y sorpresas que preparan con mucho amor, se preparan para brindar dos noches (al menos) que quieren que sean irrepetibles, emotivas, poderosas, y llenas de nostalgia y de futuro al mismo tiempo. Sin dudas será un mágico y súper especial.





Bandana 25 Años no será sólo un concierto, sino un viaje en el tiempo. Habrá nuevas versiones de sus grandes clásicos como Guapas, Maldita Noche y Llega la Noche, reinventados con un sonido actual pero fiel a su esencia. Visuales de última generación, coreografías icónicas y una banda en vivo de primer nivel, con invitados sorpresa muy especiales. Encontrá acá más info sobre las entradas.