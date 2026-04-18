Beto César y el desafío de "despeinarse" en la avenida Corrientes: "Es un hito en mi carrera"

Hay desafíos que llegan en el momento justo y para Beto César, subirse al escenario del Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764, CABA) para protagonizar Despeinada, El Musical es, sin dudas, uno de ellos. La obra, que tiene funciones los sábados a las 20:30, propone un viaje nostálgico y desopilante a la década del '60, con las canciones que marcaron a fuego el corazón de los argentinos. Para Beto, esta oportunidad nació de una casualidad compartida con su compañera de elenco, Lorena Paola, mientras trabajaban juntos el año pasado. "Le hice escuchar una canción y me preguntó quién cantaba; cuando le dije que era yo, ella se sorprendió porque no sabía que lo hacía y ahí surgió la idea de que teníamos que hacer una comedia musical juntos", recuerda el actor sobre ese deseo que terminó de materializarse cuando el productor Hernán Bonsergent lo convocó para esta segunda temporada.

Un desafío inesperado

A pesar de ser un espectador frecuente de musicales en Broadway desde los años '80, César confiesa que nunca se había imaginado trabajando dentro de ese género. "Van quedando cada vez menos asignaturas pendientes y esta yo no la tenía en cuenta; nunca me puse a pensar si podía hacer una comedia musical y, aunque canto, jamás me vi adentro, así que lo asumí como un desafío absoluto", explica con entusiasmo. Hoy, con la obra ya en cartelera, los elogios del público lo han conmovido profundamente, especialmente aquellos que resaltan su desenfado y su entrega física en escena. "Recibí los elogios con el corazón contento, como dice la canción", añade entre risas.

En la ficción, Beto interpreta al peluquero de barrio de Nilda -el personaje de Lorena Paola- en una Chacarita de los años '70 que sirve de punto de partida para un viaje accidentado hacia Mar del Plata. La trama, que incluye desde una urna con cenizas hasta a una ladrona y un cura muy especial, es la excusa perfecta para que suenen hits de Palito Ortega, Violeta Rivas, Sandro y Donald. Para el actor, la clave del éxito reside en el trabajo mancomunado de un equipo numeroso: "No hay un sólo factor que ayude; tiene mucho que ver el coreógrafo y director Rodrigo Villani, el productor Ariel Ciocco y los chicos del elenco, que son muy jóvenes y me dan una energía especial".

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Con 32 años de carrera y una vitalidad que parece no agotarse, Beto se siente plenamente integrado al grupo de 20 artistas que, semana a semana, hacen bailar a la platea. "Mentalmente no tengo una edad que me impida hacer las cosas que quiero; me gusta la computación, edito mis programas de televisión y vivo feliz", asegura. Esa misma felicidad es la que intenta contagiar desde el escenario, invitando al público de todas las edades a olvidarse de los conflictos del mundo durante la hora y media que dura la función. Según él, aunque hay un público de más de 50 años que viene por la nostalgia, los jóvenes también se enganchan con lo retro y con melodías que siguen vivas en cada fiesta familiar.

La puesta en escena cuenta con un despliegue técnico y artístico de gran nivel, donde se destacan las coreografías de tap de Noli Rodríguez, el diseño de vestuario de Alfredo Miranda y las pelucas de Fabián Sigona, fundamentales para lograr esa estética sesentista. El elenco se completa con las actuaciones de Antonela Schimpf, Camila Carnevale, Camila Cobo, Diego Ovejero, Eleni Clavijo, Fiorella Elmo, Flor Pupi Cella, Guillermina Gesualdi, Isaías Marcco, Mar Nuñez, Marcelo de Paula, Marcelo Durán y Valentina Carabelli. Con dirección vocal de Marcelo de Paula y la asistencia de Ximena Andreani, Magui Novoa y Haydee Codon, Despeinada se consolida como una de las propuestas más divertidas de la calle Corrientes, disponible con entradas a través de Plateanet para disfrutar de un musical que, en palabras de Beto, es simplemente una locura maravillosa. Encontrá acá más info sobre las entradas.