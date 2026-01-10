Boy Olmi sobre su unipersonal: "Me siento vulnerable y desnudo al hacerlo pero encuentro fortaleza en eso"

"Un hombre se para en un escenario. No está actuando. No está dando cátedra. Vino a decir la verdad. A esta altura de su vida Boy Olmi se pregunta quién es. Si es su profesión, sus vínculos, sus heridas, sus recuerdos o todo eso mezclado". Así se presenta BOY, el espectáculo personalísimo que lleva adelante el actor, con dramaturgia y dirección de Shumi Gauto. Con esta propuesta sale de gira por la costa bonaerense, también se presentará en Punta del Este y desembarcará en el Teatro Picadero (Pje. E. S. Discépolo 1857, CABA) los jueves de febrero y marzo: el 11 de enero en la Sala Victoria Ocampo de Mar del Plata, el 13 en el Teatro Toledo de Necochea y el 14 en el Teatro Astral de Miramar.

Así lo cuenta, durante una entrevista exclusiva, el protagonista absoluto de la propuesta:

"Este BOY es consecuencia de muchos años de búsqueda y de preguntas que desembocaron en mi encuentro con Shumi, talentosa directora, maestra, actriz, comunicadora, ser creativo, que se interesó mucho cuando vio que yo estaba queriendo hacer algo performático a partir de una investigación que está estaba haciendo sobre mis ancestros, mis tatarabuelos, sobre los orígenes de mi propia identidad. Y entonces me interpeló para decirme que a ella no le interesaba mucho el pasado tan lejano, sino el presente, lo que me estaba ocurriendo a mí en ese momento. Justamente me encontraba atravesando una transición vinculada con que mi madre estaba más grande y había que empezar a ocuparse de ella. Así, durante dos años, Shumi tomó nota y grabó entrevistas conmigo, conversaciones que derivaron en que ella editara finalmente esta pieza que es un experimento teatral. Esta dramaturgia que por momentos es superdivertida, en otros es metafísica y que interpela al espectador, obligándole a preguntarse ¿quiénes somos? ¿Por qué somos los que somos? Se puso muy interesante, muy sorprendente para mí, porque porque no es una ficción, soy yo hablando de verdad de de mí. Pero al hablar de mí hablo de los otros".

Vivo Perfil - ¿Te parece que el público lo puede tomar hacia el lado de la autoayuda, del mejoramiento personal?

Boy Olmi - Todo espectáculo teatral modifica al que lo está mirando. Si funciona como tal hace que el espectador salga distinto a como entró a la sala. Pero de ninguna manera esto tiene que ver con una pretensión ni de autoayuda ni de trabajo psicológico. El trabajo artístico lleva al mejoramiento personal, a esa catarsis como los griegos llamaron a ese momento en donde el espectador resuena con lo que está diciendo el que está sobre el escenario, y esa resonancia modifica, acomoda, cura, ordena, genera bienestar, una movilización que nos modifica siempre para bien, porque estamos procesando algo de lo que nos pasa y no tenemos conciencia.

VP - En el proceso de creación y de ensayos hasta llegar al estreno, ¿te sentiste vulnerable, desnudo al mostrar tu intimidad? Tengamos en cuenta que los actores siempre hacen de otras personas, pero no es este el caso.

BO - Para mí fue una gratísima sorpresa descubrir la fortaleza que surge de esa vulnerabilidad. Es verdad que me sentí y me siento extremadamente desnudo, desnudo de alma frente al público. Pero los actores somos vulnerables y debemos estar vulnerables. A veces padecemos la fragilidad que implica la la exposición al público. En este caso es como si uno dijera: "Atrás de esto no hay más secretos y entonces no hay nada que ocultar". Y al no haber nada que ocultar desaparecen el miedo y la fragilidad para dar lugar a una fortaleza que es muy buena para mi. Me siento muy potente al mostrarme tan desnudo y vulnerable.

VP - Qué bueno, ¿y a medida que avanzan las presentaciones te sentís más seguro al llevar adelante esta propuesta?

BO - Sí, me siento más seguro, pero al mismo tiempo me sentí seguro desde el desde el inicio, desde el estreno. Porque es un proceso muy reparador de propia búsqueda, de mi propio crecimiento. Pero no es sobre mí. Creo que esto le pasa al público también. Que de golpe se ríe mucho o se emociona. La gente me dice: "Salimos del teatro y nos quedamos toda la noche hablando" con el grupo con que se juntaron a comer "de nuestra propia experiencia en torno a lo que vos contás". Entonces sentí, desde que se estrenó, que estaba muy muy cómodo en este lugar. Llego a hacer las funciones con con un entusiasmo loco y ahora que empiezo la gira que va a incluir lugares de la costa argentina, el Uruguay y volver al Picadero en Buenos Aires... También voy a hacer funciones en España, en Madrid, en Barcelona y en pueblos de montaña. Me encanta ir a enfrentar a la gente para compartir esto. Es como que sé que tengo algo para darles que que les va a hacer bien.

VP - Este unipersonal tiene un lindo recorrido, imagino que lo tomás como un momento cumbre en tu carrera.

BO - Creo que no es cumbre porque la cumbre implica llegar al punto más alto y no poder seguir subiendo. Yo lo tomo como uno de esos escalones que hacen a la continuidad de la vida. Tomo a mi propia vida como camino. Hay momentos que son hitos, que son bisagra, momentos de giro, pero hay una continuidad en todo lo que me va pasando en la vida. Y cada vez la siento más cercana al trabajo. Cada vez siento más próximo el placer de hacer lo que hago, el descanso, el juego, la vacación, con el trabajo más riguroso, más exigido, más demandante, encuentro que esas posibilidades que se conectan entre sí.

