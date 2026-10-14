Cada Dos… una comedia romántica: el amor y la amistad en una propuesta joven que llega al Maipo

El teatro vive de historias que convocan a la nostalgia, la risa y la emoción, y el Maipo (Esmeralda 443, CABA) se convierte desde mañana en el hogar de una de las propuestas jóvenes más prometedoras de la cartelera actual. Cada Dos… una comedia romántica se presenta desde este jueves 15 de octubre a las 20 como un homenaje tierno y divertido a las ficciones que marcaron a distintas generaciones.

Nacida a partir de una idea original de los protagonistas y con la dirección de Pico Giménez Zapiola -nombre fundamental en los inicios de The Stage Company, la productora del espectáculo-, la dramaturgia fue desarrollada en un proceso de work in progress de a tres: Trinidad Grehan Podestá, Joaquín Mazzoleni y el director. El impulso definitivo para llegar a la mítica sala porteña llegó de la mano de Carla Calabrese, directora del Maipo, actriz y productora del suceso El curioso incidente del perro a medianoche, quien tras presenciar una de las funciones de prueba decidió sumarlos a la cartelera oficial en la celebración de las dos décadas de su productora.

Para los jóvenes intérpretes, la oportunidad representa la concreción de un anhelo muy esperado: "Es una locura, es cumplir un sueño, algo que nunca hubiera imaginado a esta edad y con una obra nuestra. Cuando conocí el Maipo me enamoré completamente y pensaba por arriba si en algún momento podría actuar ahí, pero de repente que suceda es muy fuerte", confiesa Trini. Por su parte, Joaco destaca el respaldo que significó la invitación: "Llegamos más que nada por Carla Calabrese y en el marco de los 20 años de The Stage Company. Ella nos vino a ver en una de las últimas funciones del workshop de la obra, le gustó la propuesta y nos invitó a participar. Estamos enormemente agradecidos con ella y con todo el equipo del Maipo que nos abrió las puertas".

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La estructura clásica del amor narrada de a dos años

Aunque la trama está impregnada del carisma de sus creadores, ambos aclaran que se trata de una ficción pura que le rinde tributo a las películas del género. "No es una historia personal, lo que se cuenta es ficción e inspiración. Nos gustaba la idea de dos amigos que van construyendo un vínculo a través del tiempo. Somos fanáticos de las comedias románticas del cine y pensamos en hacer una romcom hecha obra de teatro. Nos gusta hacer reír y nos gusta el amor", relata Grehan Podestá. Mazzoleni coincide en esa matriz clásica: "Surge como un homenaje a todas esas comedias románticas con las que nos criamos y que nos encantan. Tiene toda esa estructura de la comedia romántica clásica con su punto de inflexión y por algo son un clásico".

El título de la obra esconde la dinámica misma de la puesta: "La historia se cuenta cada dos años, de ahí viene el nombre. Los personajes, Oli y Mati, se conocen a los 13 y se van viendo escenas con una elipsis de dos años en el medio. Al principio están en el colegio, después en una habitación, después en un living, por lo que la escenografía abarca varios espacios que remarcan el paso del tiempo", señala Mazzoleni. Aquí la entrevista completa:



Esa evolución exige un despliegue vertiginoso detrás de escena, donde vestuario y caracterización acompañan la maduración de los protagonistas a lo largo de 60 minutos de función: "Hicimos un gran trabajo de cómo es Oli a los 13, cómo se viste, habla y cuál es su tono de voz, y cómo es a los 15 y a los 20. Conlleva siete u ocho cambios de vestuario en apenas un minuto, de manera que cuando aparezcamos la gente entienda que pasaron dos años", agrega la actriz.

Un mensaje universal para todas las edades

En el entramado técnico y estético que viste al escenario, Giménez Zapiola también asumió el diseño de luces, mientras que la escenografía corre por cuenta de Alice Penn y Agustina Quintana, con realización de Guadalupe González. El vestuario fue diseñado por los propios actores, la producción audiovisual es de Obreras de Imágenes. Más allá del humor y la agilidad de las situaciones, los autores destacan el trasfondo humano de la obra. "El mensaje es mostrar otra historia de amigos que son posibles, donde el amor y la amistad a través del tiempo se van resignificando. También se habla de la primera vez de estar con alguien y es lindo ver cómo afrontan ese momento juntos; es un lindo mensaje para la juventud y para desconectarte un rato del mundo", reflexiona Mazzoleni.

Con una clasificación sugerida para mayores de 13 años, la propuesta promete interpelar tanto a los más jóvenes como a los adultos. "Funciona para la gente de nuestra edad porque se criaron con las mismas referencias de películas y series, pero también para el público grande. Creemos que puede funcionar para ambos de la misma manera", concluyen antes de encarar el esperado debut en las tablas del Maipo. Encontrá acá más info sobre las entradas.