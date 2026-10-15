Café Japón y A tu lado, Camila, presentes en la cartelera porteña

Café Japón, tragedia arrepentida

Hoy, jueves 15 de octubre se estrena esta propuesta pensada como un homenaje a la creatividad con ADN argentino y espíritu oriental. Con ibro, música y letras de Malvina Borges y Lucien Gilabert, además de músicos en vivo, llega al Teatro Border (Godoy Cruz 1838, CABA) a las 20. Con una propuesta diferente que combina música en vivo, poesía y una fusión estética entre Oriente y Occidente, la obra invita a preguntarse si la ficción puede atenuar la tragedia de ser hijos de nuestro tiempo y si es posible torcer el destino de una historia para encontrar un nuevo final. Las entradas ya están disponibles en la boletería o la web del teatro.

La trama sigue a Ofelia, una artista en sus 30 que necesita terminar de escribir una adaptación de Hamlet para un Concurso de Clásicos que haría despegar su carrera. En su afán de encontrar inspiración para avanzar, llega al particular Café Japón con su computadora y su ambición. En él se encontrará con que la tragedia de la hoja en blanco puede llenarse de fantasía, historia personal y ficción en partes iguales. Con ayuda de sus Musas, emprenderá un viaje creativo en busca de su IKIGAI o razón de ser, descubriendo qué sólo donde hay grietas, puede entrar la luz.

Con puesta en escena y dirección general de Lucien Gilabert y las actuaciones de Giuliana Sosa, Pau Mo, Flow Gateño y Borges, quien también se hizo cargo de la dirección musical, tiene diseño coreográfico de Pamela Peker, vocal de Sebastián Mazzoni, de vestuario de Viviana Nievas Matuura, de monólogos de Martín Goldber, actoral de la banda de Macarena Forrester, de escenografía de Giuliano Benedetti y de iluminación de Anteo del Mastro y Sebastián Viola. La producción ejecutiva es de Daniela Schwarzstein y Luciana Lippi, la general de Juano Fraile y produce FOSA Producciones. Las funciones son todos los jueves, encontrá acá más info sobre las entradas.

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A tu lado, Camila el musical

Los viernes a las 21 sube a escena en la sala Caras y Caretas (Sarmiento 2037, CABA) para contar esta historia colonial de amor, coraje y resistencia que desafió al poder absoluto de su época. Con letras de Marisa Vicentini, dirección musical de Facundo Cicciu y general de Tomi Capano. El elenco está encabezado por Bianca Cuscuna e Iñaki Crotto, junto a 14 intérpretes en escena.

En el contexto del mandato absoluto con facultades extraordinarias de Juan Manuel de Rosas, el cruce entre Camila O'Gorman y el sacerdote Uladislao da origen a una apasionada relación de amor clandestino que desafía de manera irremediable la ley y el orden moral de la época. Dispuestos a defender su libertad, los amantes se enfrentan a la rigidez de las instituciones eclesiásticas y del Estado, emprendiendo una huida que marcará su destino. Como un mito trágico, la historia muestra hasta que punto el poder y el peso de la reputación pueden imponerse sobre nuestras vidas, y el coraje que se necesita para defender aquello que verdaderamente sentimos.

Con una puesta en escena de gran despliegue visual y una sonoridad original ejecutada en directo, A tu lado, Camila rescata este episodio histórico desde una mirada contemporánea, donde el coraje, la devoción y la tragedia convergen en una propuesta de teatro musical con impronta propia.

El elenco se completa con Hernán Matorra, Olivia Galatro, Rut Feith, Enrique Cragnolino, Gabriel Schapiro, Agos Gil Farina, Andrés Mauricio Vaca, Camila Aita, Diego Namor, Gaby Genovese, Hernán Castelli, Lara Mut, Paloma Zárate y Santiago Leguizamo. La coreografía es de Verónica Pacenza, el diseño de escenografía de Agustín Yoshimoto, el de iluminación de Eduardo Maggiolo, de vestuario de Marisa Vicentini y Nabila Abdala, las proyecciones de Sentí Producciones y la producción general de Marcelo Cuscuna. Encontrá acá más info sobre las entradas.