Casual: risas en la platea gracias a un hecho inesperado que provoca dudas (arriba del escenario)

Cuando Federico Viescas presentó su texto para el Concurso Contar 2025 de AADET (Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales), quizás no esperaba que su desopilante comedia resultara ganadora. Pero fue seleccionada entre numerosos proyectos por un jurado de productores del circuito comercial, generando expectativa incluso antes de su estreno.

Ya en el escenario del Multiteatro (Av. Corrientes 1283, CABA), esta original propuesta se está llevando las risas y los aplausos de los espectadores. Con un elenco integrado por Carlos Belloso, Diego Gentile, Malena Guinzburg, Mica Lapegüe, Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos y Lucas Wainraich, y bajo la dirección de Pablo Fábregas, Casual plantea como punto de partida una situación inesperada que abre el velo sobre cómo el afuera ve a una persona y revela cómo es en realidad.

En un mundo de apariencias

Si bien todos mostramos una faceta hacia el exterior, más en tiempos de redes sociales donde todo es maravilloso o se dicen las cosas más horribles, aquí vamos a ver al entorno de Leticia, quien cae en coma tras sufrir un accidente. Justamente las personas cercanas que se reúnen en la donde está internada son su jefe, un abogado sin escrúpulos; su mejor amiga médica, el marido que vende propiedades y una compañera de un taller de manualidades. Cada uno tiene un perfil bien definido que sus intérpretes (Belloso, Lapegüe, Gentile y Guinzburg) saben cómo aprovechar.

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El problema es que Leticia está embarazada pero sin novio conocido, por lo cual estos cuatro "amigos" se embarcan en la búsqueda del padre y lo hacen revisándole el celular. Ahí es cuando aparece una mujer desconocida para ellos. Y también cuando se suman otros tres personajes masculinos (Martínez Bel, Ponce Campos y Wainraich). Quizás alguno de ellos se haga cargo del bebé. Así, sumando un poco de morbo y otro poco de culpa, los pseudo investigadores van enterándose de nuevas cosas sobre la mujer que los obliga a confrontar sus propios prejuicios.

El texto es ágil y con referencias muy identificables que favorecen la carcajada constante. Y la dirección de Fábregas le termina de imprimir la vorágine necesaria para que sea una comedia de enredos muy divertida. Por eso todos salen comentando las situaciones que más le tocaron de cerca.

Esta producción de Juan Manuel Caballé, Eloísa Cantón y Bruno Pedemonti; Coqui Faroni; Juan Iacoponi, Pablo Kompel y Ariel Stolier; Andy Ovsejevich; Tomás Rottemberg y Diego Scott es una bocanada de aire fresco en una cartelera con gran presencia de textos foráneos.

Intérpretes para las risas

Nadie puede negar que Carlos Belloso es tan dúctil que puede hacer bien cualquier personaje que se proponga, desde un buenazo a este abogado que va a la clínica simplemente porque su empleada internada es la únicia persona que sabe todas las claves de su estudio. Pero junto a él está la debutante en la ficción Malena Guinzburg, quien con su encanto, inocencia y ductilidad para meterse en personaje se gana a la platea a fuerza de muletillas graciosas.

Junto a ellos Mica Lapegüe es la más seria en el rol de médica, pero también la que al final es capaz de demostrar su costado más humano. Y Diego Gentile está presente todo el tiempo para completar los gags necesarios para que el público se ría. Aunque él también tiene su momento emotivo.





El trío de galanes es capaz de sumar el dinamismo que la obra requiere y está muy bien en cada tipología erótica que les tocó en esta obra. Sin dudas el elenco está muy bien elegido y funciona como una unidad preparada para generar risas.

Bienvenida una obra liviana, pero no tanto, a la cartelera porteña. Casual es de esas propuestas que necesitamos hoy más que nunca para aflojarnos e incluso reírnos de la desgracia ajena y ponernos contentos con el final.

Con funciones de miércoles a domingo (dos los sábados), trae aire fresco y renovación a una cartelera de por sí llena de buenas ofertas. Encontrá acá más info sobre las entradas.