Cecilia Meijide y Temer Partir: una radiografía sobre el amor y las pequeñas miserias cotidianas

Hay algo en el silencio de la madrugada que potencia cualquier conflicto, por mínimo que sea. En Temer Partir, ese detonante son un ventilador y una discusión sobre el ahorro que termina convirtiéndose en un campo de batalla emocional. Cecilia Meijide, autora y directora de la pieza, llegó a este estreno tras un largo proceso de maduración: "Esta obra empezó hace 10 años como algo breve; el disparador fue un personaje obsesionado con el gasto y el miedo a la economía que terminó transformando ese hábito en una forma de vincularse a través del control", explica Cecilia, quien para esta entrevista -y entre risas por la nueva dinámica de los medios- confesó haberse "emprolijado" especialmente ante la posibilidad de que la charla fuera acompañada por video.

El gran desafío de Meijide fue estirar esos 15 minutos originales hasta convertirlos en una experiencia de casi una hora donde el espectador es testigo de un "presente absoluto. Logré que sea una obra en tiempo real; quería que la acción estuviera puesta íntegramente en la palabra", detalla la directora. Así, el diálogo magistralmente interpretado por Paula Staffolani y Nacho Ciatti va escalando de forma inevitable: lo que arranca con el uso de un saquito de té termina derivando en temas profundos como la crisis laboral o la decisión de tener hijos.

Para Cecilia, la pareja es el escenario donde se revela lo mejor y lo peor de la condición humana. "Es un lugar donde se supone que ponés lo mejor para cuidar al otro, pero a veces aparece el maltrato o el descuido. Me interesa mucho ese lenguaje propio que inventan dos personas y que, cuando la pareja se termina, simplemente se disuelve, desaparece", reflexiona.

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¿Cambió el modo de amarnos?

Al ser consultada sobre si los vínculos mutaron en esta última década, Meijide ofrece una mirada analítica: "Creo que como sociedad evolucionamos, tenemos más información y quizás hay un interés por tener más respeto, pero el funcionamiento interno de la pareja de muchos años me parece que sigue siendo un poco siempre igual". Para ella, más allá de que hoy existan nuevas formas de estar -o no estar- juntos, ese universo de códigos compartidos y obligaciones mutuas sigue conservando una mística inalterable que la atrapa como dramaturga.

Cecilia Meijide.

La puesta en escena de Temer Partir logra esa atmósfera sofocante de una noche de calor en Buenos Aires gracias al diseño de escenografía e iluminación de Santiago Badillo y al vestuario de Laura Staffolani. El proceso contó además con la supervisión dramatúrgica de Nacho Ciatti y la asistencia de dirección de Cintia Zaccolo, quien también asume la producción ejecutiva. Cada detalle contribuye a crear ese clima de intimidad vulnerada.

Con funciones los martes de abril y mayo a las 21 en Nün Teatro Bar (Juan Ramírez de Velasco 419, CABA), la obra se presenta como una oportunidad para que el público se ría de sus propias miserias y se conmueva con la fragilidad de lo cotidiano. Una propuesta necesaria para detenerse a mirar esas fisuras invisibles que todos, alguna vez, hemos intentado tapar en la convivencia. Encontrá acá más info sobre las entradas.