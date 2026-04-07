Cecilia Propato revive el rito shakespeariano con una experiencia inmersiva al mediodía

El teatro como un rito festivo y dionisíaco regresa a la cartelera porteña de la mano de Cecilia Propato. En esta nueva entrega de su formato inmersivo, la directora propone un viaje a las raíces del fenómeno teatral, situando las funciones los domingos al mediodía en la sala de Itaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, CABA). Esta elección horaria no es azarosa: busca recuperar la temporalidad original del siglo XVII, cuando las obras se representaban a plena luz del día para evitar la oscuridad y los peligros de las calles londinenses. Según explica la autora, la intención es que el espectador comience su jornada dominical de una manera distinta, permitiendo que la experiencia de una hora y cuarto conviva con el almuerzo dominical.

¿Querés ser feliz o tener razón?, Mundo Shakespeare plantea una dinámica de libre circulación donde el público, al ingresar, es asignado al bando de los Montescos o de los Capuletos. A partir de allí, cada asistente vive su propia aventura a través de micromonólogos que acontecen en un espacio común pero laberíntico. "No es una adaptación, yo tomé personajes de obras como Hamlet, Otelo o Macbeth y escribí 26 monólogos en prosa poética reinterpretando ese universo con el mismo tono y ritmo", señala Propato en una entrevista exclusiva, e incluye en el relato a la esposa de Shakespeare para visibilizar el rol femenino en la creación de estos mitos.

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Una puesta visual inspirada en la plástica

Como artista visual, Propato construye su puesta en escena basándose en referentes pictóricos. Para este "caos ordenado" de tonos rojos, ocres y marrones, la directora tomó como vectores el trabajo de Delacroix y Millais, colaborando estrechamente con la diseñadora de luces Luciana Giacobe para plasmar esa atmósfera medieval. Cecilia también se integra a la escena como una figura que marca el ritmo del espectáculo, supervisando este mundo donde los espectadores pueden comer y beber mientras los personajes manipulan razones y pasiones.

La investigación de la dramaturga también indaga en las teorías sobre la autoría de las obras de Shakespeare, rescatando figuras como Amelia Bassano. "Se cree que en esas obras intervino la mirada femenina. Al hombre no se le toca el prestigio, pero la historia del patriarcado suele decir que las mujeres consiguieron las cosas por estar con determinado hombre", reflexiona la autora, quien decidió darle voz a estas perspectivas a través de una dramaturgia fragmentada que prioriza la creatividad sobre el orden cronológico. Aquí la entrevista completa:

El título de la pieza funciona como un disparador filosófico que atraviesa toda la representación. Para Propato, la felicidad no es una satisfacción inmediata, sino un estado que se elabora en el tiempo, una "felicidad despierta" que requiere empatía con el contexto mundial. En contraposición, la búsqueda de tener razón aparece como una trampa de la manipulación política y estratégica. "La gente tiene sus razones, pero no hay una sola verdad; Shakespeare inventó los sentimientos y sus personajes pasan la vida inventando razones para justificar su accionar", concluye la directora.

En la propuesta actúan Ivana Baldassarri (Cómico), Inés Baum (Bruja 3), Gustavo Böhm (Macbeth), Sandra Bolis (Lady Macbeth), Gustavo Calo (William), Verónica Corizzo (Nodriza de Julieta), Marcelo Cornu (Cómico), Cecilia De Maggio (Bruja 1), Silvia Dietrich (Gertrudis), Patricia Leocata (Bruja 2), Alan Llorente (Hamlet), Bautista Duarte (Claudio), Juan Francisco Muñoz (Cómico), Belén Napal (Miranda), Larisa Novelli (Desdémona), Esteban Piñeyro (Romeo), Guadalupe Prado (Ofelia), Natalia Rey (Julieta), Lixsu Sadonio (Cantante), Paulo San Martín (Polonio), Luka Sancho (Horacio), Alejo Tofé (Calibán), Juan Pablo Tunich (Laertes), Pablo Turchi (Otelo) y Fernando Velarde (Yago). Además tiene coreografía de Susana Szperling y diseño sonoro de Agustín Konsol.

Con esta propuesta, Ítaca Complejo Teatral suma a su programación una obra que rompe la cuarta pared sin forzar la interacción, apostando a un teatro vivo que interpele al espectador desde los sentidos y la reflexión histórica. La invitación queda abierta para aquellos que deseen sumergirse en este "Mundo Shakespeare" antes de su almuerzo de domingo, participando de un fenómeno que busca devolverle al teatro su carácter de festividad y encuentro comunitario. Encontrá acá más info sobre las entradas.