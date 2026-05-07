Cena con Amigos: el dilema de los vínculos que se creían eternos

"Estamos educados para que una relación de pareja se termine, pero no para que una de amistad se acabe", dice Mela Lenoir con la honestidad que la caracteriza. El disparador es Cena con Amigos, la obra de Donald Margulies ganadora del Pulitzer que llega al Teatro Border (Godoy Cruz 1838, CABA) este sábado 9 de mayo. Para la gran actriz y cantante, este proyecto es mucho más que una comedia de humor ácido; es el reflejo de una pulsión humana por la conexión real en tiempos de vínculos líquidos.

La historia de esta puesta comenzó hace una década, cuando la actriz Sofía Roviralta le acercó el texto por primera vez. Tras un impulso reciente por conseguir los derechos, Lenoir se sumergió en una dirección compartida con Maru Lamarca, con quien ya había trabajado en Consentimiento y con quien siente una afinidad creativa total. "Se me están dando estas posibilidades y me encanta dirigir. Es un lugar donde me siento muy a gusto porque me hace feliz brillar haciendo brillar a otros", confiesa Mela, quien también se encargó del vestuario de la pieza.

Manu Lamarca y Melania Lenoir.



La trama pone bajo la lupa a cuatro amigos -interpretados por Roviralta, Juan Denari, Bruno Pedicone y Carolina Babich- que ven cómo su mundo conocido se tambalea ante una ruptura inesperada. No se trata de una historia de buenos y malos, sino de personas atravesadas por la gente que aman. "A medida que la fuimos trabajando, el texto se puso más y más actual. El foco principal está en lo que pasa vincularmente entre las amistades: cómo una decisión de vida de otro puede transformar un vínculo y terminarlo para siempre", explica la directora. Aquí la entrevista completa:



Para esta versión, que cuenta con la producción general de Club Media y ejecutiva de Guido Inaui Vega, Lenoir y Lamarca apostaron por una estética "brutalista". La escenografía, diseñada por Vane Abramovich, utiliza objetos de cemento que funcionan como un refuerzo metafórico del peso de las relaciones. "Queríamos que la situación ganara jerarquía. Son objetos que se van modificando como se modifican los vínculos", detalla Mela, destacando que la "carne" de la obra reside en la potencia actoral de su elenco.

El equipo se completa con la música original de Mica Hourbeigt, la asistencia de dirección de Cami Levin y el diseño gráfico de Sabrina Lenoir. La obra invita al espectador a ponerse creativo y completar el sentido de lo que ve en escena. En un mundo donde la inconstancia parece ser la regla, Cena con amigos se planta como una invitación a la profundidad. "La vida es impermanente y nos puede sorprender con rupturas inesperadas. Esta obra trae el recuerdo de la necesidad de estar conectados", concluye Lenoir, entusiasmada con este nuevo horizonte que la vida le abrió a los 40 años. Encontrá acá más info sobre las entradas.