Claudia Stella y La Que Escucha: o cómo corporizar las palabras ajenas

El habla cotidiana de las personas comunes esconde una música única, una riqueza metafórica que la vorágine diaria suele invisibilizar. Capturar esa musicalidad y transformarla en un ritual escénico es la premisa de La Que Escucha, el espectáculo de narración oral ideado, escrito y protagonizado por Claudia Stella, que se presenta los domingos de junio a las 18:30 en el Teatro Felisberto (Yatay 112, Almagro, CABA).

El proyecto, que cuenta con la dirección compartida y la colaboración autoral del guionista Gabriel Yeannoteguy, nació a partir de relatos reales recopilados por Stella en su día a día. Lejos de buscar un mero registro documental, la puesta -apoyada por la Fundación Williams- se sumerge en el potencial poético de tres vivencias complejas atravesadas por la maternidad, el dolor, los vínculos filiales y el paso del tiempo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tres relatos, tres formas de implicarse

La estructura de la obra no sólo pone el foco en las historias narradas -que pertenecen a personas reales que ya han asistido emocionadas a las funciones-, sino específicamente en qué le sucede a la persona que se dispone a recibir el relato del prójimo. "Nos interesaba especialmente poner en escena la situación de la escucha, el compromiso y la implicancia que te genera -explica la protagonista-. La obra se divide en tres escenas que plantean tres escuchas completamente distintas. En la primera hay un pedido explícito: una mujer me pide que cuente la vida de su madre porque las historias simples nunca se cuentan. En la segunda, yo no pedí escuchar; me cuentan algo inesperado que cae como un balde de agua fría, y ahí se juega qué hace una con ese impacto. En la tercera, soy yo la que va a la búsqueda del relato por pura admiración". Aquí la entrevista completa:

A nivel escénico, la propuesta apuesta por un minimalismo riguroso donde unos pocos objetos -diseñados por Laura Poletti- configuran tres atmósferas bien diferenciadas: desde la intimidad de una cocina o la vulnerabilidad de una plaza pública, hasta un espacio abierto y dinámico que le permite a Stella viajar libremente en el tiempo.

La trinchera silenciosa de la narración oral

Con una sólida trayectoria de 25 años en la profesión y 16 espectáculos en su haber, la actriz reflexiona sobre el lugar que ocupa su disciplina dentro de la nutrida cartelera porteña, definiéndola con lucidez como "el off del off", un sector de enorme vigor artístico pero que muchas veces carece de la visibilidad de otras artes escénicas.

Frente a esa soledad que suele caracterizar al narrador en escena, el horario vespertino de los domingos se presenta como el refugio ideal para la comunión con el público. "Es el momento en el que te está por agarrar el bajón del fin de semana, y venir al teatro a compartir un relato te cambia la energía -asegura Claudia-. En la segunda historia, que es la más brava, la cercanía con la platea es tan profunda que logro escuchar la emoción de los espectadores, sus risas, sus silencios. El teatro tiene ese ritual y ese contacto humano que hoy en día es sumamente valioso: une a personas que no se conocen entre sí para compartir una misma emoción en comunidad", concluye la autora, invitando a una experiencia que reivindica el poder ancestral de contar historias. Encontrá acá más info sobre las entradas.