Con Doradas regresaron al foco artístico cinco estrellas argentinas muy queridas por el público

Con una propuesta que amplía en capacidad a la original, Doradas pasó de la sala Luisa Vehil del Teatro Cervantes a la moderna opción del Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA). Este cambio trajo aparejados algunos ajustes como nueva escenografía de Sabrina Fernández o el flamante vestuario de Verónica De la Canal y acomodar la obra que José María Muscari dice que escribió con la Inteligencia Artificial a la nueva sala.

Ya de entrada sorprende ver a las cinco estrellas de la propuesta, Cristina Alberó, Judith Gabbani, Carolina Papaleo, Ginette Reynal y el regreso de Marta Albertini a la actividad, moviéndose entre el público mientras va llegando y ocupando sus butacas. En un buen prólogo de lo que vendrá: un espectáculo fresco y hasta desenfadado, protagonizado por verdaderas estrellas del teatro, la TV y el modelaje.

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Ellas abordan con desparpajo y sin medias tintas la interpretación de un texto que les toca de cerca, repasa sus virtudes actuales y pasadas, las hace rever algunas posturas, y todo centrado en la crítica o el aplauso a la IA que irrumpió en nuestras vidas para quedarse. Una rebelada y otra aprovechando lo que le ofrece la tecnología, van pasándose la posta para analizar en ocho actos uan problemática que nos es común a todos.

Cinco actrices de lujo

A su debido momento, cada una sabe sacarle el jugo a su participación, aprovechando un texto pícaro y muy cercano a la sensibilidad del espectador que en la primera función colmó el recinto del Regina, con un perfil de madurez y mucha admiración por las mujeres que estaban arriba del escenario. Con una dicción impecable, haciendo los silencios oportunos y un disfrute real por lo que estaban haciendo, le transmiten al público diversión, ternura, recuerdos.

El único momento en que todo eso se pierde es cuando bajan para hablar con el público, mostrando sus portadas de revistas, y no se les escucha nada. Algo que tendrán que resolver desde la técnica. El resto funciona acorde a la propuesta, como lo es el efectivo diseño de luces de Juan Pablo Ragonese. Todo contribuye a pasar un rato agradable. Las funciones son todos los domingos a las 18, encontrá acá más info sobre las entradas.