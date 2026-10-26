De sus inicios tímidos al debut en Buenos Aires: Paula Mattheus y el viaje emocional de un pop-rock sin filtros

Hay historias que parecen cerrarse en círculos perfectos. Hace una década, una joven Paula Mattheus se instaló un año entero en la Argentina, donde tomó mate, caminó sus calles, cantó en bares locales y absorbió una cultura que, sin saberlo entonces, terminaría de empujarla a tomar una decisión definitiva: dedicarse por completo a la música. Hoy, convertida en una de las voces más genuinas del pop-rock español, esa conexión emocional da su fruto más esperado: el 18 de noviembre, Paula Mattheus debutará en escenarios argentinos con un show imperdible en La Trastienda (Balcarce 460, CABA).

La composición como trinchera y terapia personal

Con una sensibilidad que atraviesa sus letras desde la adolescencia, la artista confiesa que la música nació al mismo tiempo que su refugio frente a la timidez. "Yo llevo escribiendo desde tan pequeña que ni siquiera recuerdo muy bien cómo empezó mi amor por la música. En mi casa se escuchaba muchísima música y a mí siempre me ha gustado mucho la lectura y la poesía. Como era una niña bastante tímida, descubrí que era una muy buena forma para mí para expresarme, no solamente conmigo, sino con los demás", relata.

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Aquellos escritos iniciales, que comenzaron como cartas a amigos o amores platónicos, maduraron hasta consolidarla como cantautora. Sin embargo, los fantasmas de la introversión siguen apareciendo antes de pisar las tablas: "A día de hoy todavía la combato. Siempre me da mucha vergüenza antes de salir a un escenario, pero luego salgo y cambio totalmente. Comparto cosas tan íntimas de mi día a día y de mi música que no deja de ser como desnudarse delante del público. Aprendes a vivir con la timidez y a que sea parte de tu experiencia musical".

Para Mattheus, sentarse a componer es un ejercicio ineludible de catarsis: "Es mi terapia personal, la forma de entender mis pensamientos, cosas que ocurren por dentro y no eres capaz de expresar de otra forma. Es superreconfortante cuando la gente escucha una canción y te dice: 'Ostras, es que esto es lo que estoy sintiendo yo ahora y no sabía ponerle palabras'".

El "disco de señora" y la madurez compositiva

En su paso por Buenos Aires, la cantautora presentará su flamante material discográfico, una propuesta estructurada en una dualidad emocional muy marcada: un bloque inicial titulado Morirte ya -que nace del caos- y una segunda parte más serena llamada Vivir para siempre. Lejos de encasillarse únicamente en el desamor romántico, su mirada artística evolucionó hacia la experiencia vital: "De pronto este último disco se me abrió la cabeza. Yo le llamo mi 'disco de señora' porque siento que ha sido ese disco que me ha hecho conectar con muchas más partes de mí, de la experiencia de vivir, de crecer, de cambiar, de entender que las cosas no son siempre como tú quieres y de apreciar la belleza en ello. Es un canto a la vida".

Ese crecimiento, asegura, es un camino que transita a la par de sus seguidores: "Algo bonito de lo que me está ocurriendo es que la gente está creciendo conmigo. Al final ellos también han vivido amor y desamor, y creo que este disco ha sido un soplo de aire fresco para encontrar más temáticas, porque hay muchas cosas de las que escribir más que de que te rompan el corazón".

Un reencuentro cargado de afecto y formato íntimo

El arribo a Buenos Aires tiene para ella un sabor profundamente nostálgico. "Estoy muy emocionada porque yo viví allí durante un año, me enamoré locamente de Argentina en general, pero Buenos Aires me encantó. Siento que fue la experiencia vital que necesitaba para decidir dedicarme a la música, y su gente fue la que me ayudó a tomar esa decisión final. Me siento muy agradecida y con muchas ganas de devolverles ese amor".

Sobre la elección de La Trastienda para su desembarco, la española celebra la cercanía que permite el venue: "Me encanta. Las primeras veces que tocas en una ciudad me parece tan bonito y tan importante poder atravesar ese proceso, de tener a la gente tan cerca, de ver las caras, de hablar de tú a tú. En España ya no tengo oportunidad de hacer eso muy habitualmente".

Para este esperado directo, la artista cruzará el Atlántico acompañada de su director musical, mientras que el resto de la banda se completará con músicos locales en un interesante intercambio artístico: "Siempre ves gente nueva, músicos nuevos y es una experiencia muy chula". Con la promesa de disfrutar de unos buenos mates, asado y choripán, Paula Mattheus se alista para conquistar al público porteño en una noche donde las emociones, las guitarras y las canciones sinceras serán las grandes protagonistas. Encontrá acá más info sobre las entradas.