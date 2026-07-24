Del descarte virtual a la responsabilidad afectiva: el Pela Romero adelanta su nuevo show en el Premier

En otros tiempos los vínculos se cocinaban a fuego lento. Una llamada al teléfono fijo donde podía atender un padre, un cruce de miradas en una plaza o la valentía de presentarse cara a cara. Hoy, la era digital transformó el cortejo en una especie de catálogo infinito donde la tolerancia al error es nula. "Llegás a una primera cita, te pusiste nervioso porque la otra persona te gustó más de la cuenta, hablaste de más y no tenés una segunda oportunidad; la persona se está subiendo al taxi de vuelta, abre Tinder y mañana tiene otra primera cita", reflexiona Gonzalo "El Pela" Romero en diálogo con Vivo Perfil.

Con más de 300.000 ejemplares vendidos de su célebre saga #Basta de Amores de Mierda, el escritor, músico y conferencista se prepara para dar el gran salto de la temporada. El sábado 1 de agosto a las 20, el Teatro Premier (Av. Corrientes 1565, CABA) será el escenario del estreno absoluto de Aprendiendo a Querer-me, una experiencia teatral renovada que promete ir un paso más allá de la catarsis colectiva. La propuesta llega en sincronía con el lanzamiento de su nuevo libro, Cómo soltar a tu Ex y no morir en el intento, y plantea un cambio de paradigma: dejar de mirar lo que el otro nos hace para empezar a preguntarnos qué hacemos nosotros con eso.

La era del checklist y el negocio del descarte

Para Romero, la pospandemia no trajo la evolución humana que muchos auguraban. Al contrario, el diagnóstico sobre el estado actual de las relaciones es tajante: "En cuanto a vínculos, me parece que estamos involucionando. Estamos entrando en una era de uso y descarte permanente, donde se elige a la gente por una especie de catálogo o checklist de cosas que tenés que cumplir para calificar", dispara.

El autor pone el foco en la trampa invisible de las aplicaciones de citas y la necesidad constante de validación en plataformas como Instagram. "La gente que usa aplicaciones de citas no entiende el negocio que hay detrás. A la aplicación no le conviene presentarte al amor de tu vida, porque lo primero que hacés es borrarla. El algoritmo te presenta a alguien que más o menos cuadre para que, en un tiempo corto, termine fallando y vuelvas a buscar otra vez". Esta dinámica, según analiza, traslada a la esfera pública una idealización inalcanzable. "Ves gente que sube la foto del mate en la cama un domingo y pone: 'Qué lástima que no tengo con quién enroscar las piernas'. Pero cuando alguien se ofrece, salta el filtro: 'Vos no porque no tenés auto, vos no porque no vivís en un country'. Hay un sinfín de tildes que no cumple nadie. Al final, corren detrás de una zanahoria perfecta y no ven lo que tienen enfrente". Aquí la entrevista completa:

Pasar de la pregunta al "para qué"

Si durante más de una década el objetivo de sus charlas fue ayudar a detectar y cortar un vínculo tóxico, Aprendiendo a Querer-me propone un giro hacia la responsabilidad individual. "Lo que estamos buscando con esta nueva charla es dejar de preguntar por qué -por qué no funciona, por qué no me elige-, porque esa respuesta siempre la tiene el otro y te puede mentir o no responderte nunca. La propuesta es empezar a preguntarse el para qué: ¿para qué me quedo acá si no me quieren? -explica El Pela-. Donde uno no está feliz, tiene que irse. No se trata de ser culpables, sino responsables de salir de ahí".

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Romero advierte que este espectáculo tiene una dosis extra de realidad descarnada, aunque siempre matizada con el humor como anestésico para el dolor. "Es una charla un poquito más cruda, más dura, porque va al hueso y no tiene tanto romanticismo. Va directo a ese domingo de soledad, a esa cita donde te tuviste que ir porque te mintieron, a la frustración frente a un manipulador o una narcisista". Además, por primera vez, el espectro se amplía: "Quise que tuviera más apertura y no centrarme solo en la pareja; la toxicidad también aparece en vínculos familiares, amistosos o laborales".

El regreso del Gonzalo músico

Una de las grandes novedades estructurales de Aprendiendo a Querer-me es el protagonismo que cobrará la música en escena, entrelazándose de forma orgánica con el relato en lugar de quedar relegada al final del show. "Yo soy más músico que escritor, empecé escribiendo canciones a los 8 años -confiesa-. En Basta de Amores de Mierda la charla iba por un lado y cerraba con tres o cuatro temas. Ahora no. En este nuevo formato voy metiendo una canción con el músico en vivo para darle el cierre a cada capítulo temático. Por ejemplo, cuando hable de la mentira, el bloque va a cerrar con la canción Mientes. Es una selección muy depurada".

A pocos días de enfrentarse a los últimos ensayos generales de cara al estreno en la calle Corrientes -antes de iniciar una gira nacional-, El Pela no oculta su ansiedad pero se planta con una confianza ciega: "Le dimos los últimos toques con la producción ejecutiva, elegimos los textos más interpeladores de este nuevo libro y quedó algo maravilloso. No tengo dudas de que va a ser mi mejor charla". Encontrá acá más info sobre las entradas.