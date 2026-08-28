El Cielo en Una Habitación: el deseo y la ilusión se cruzan en un juego de relatos en el teatro independiente

Dos historias aparentemente lejanas terminan tejiendo una trama común donde el deseo es el gran protagonista. Por un lado, un hombre de unos 50 años relata desde la intimidad de su cuarto cómo creyó haber encontrado a una mujer posible. Por el otro, una empleada doméstica ordena con recelo y fascinación el guardarropas de su patrona, probándose vestidos, blusas y faldas como si fueran el pasaporte a una vida diferente. Bajo la dramaturgia de Sonia Novello y la dirección general compartida entre la propia Novello y Claudia Mac Auliffe, El Cielo en Una Habitación despliega una mirada conmovedora y sutil sobre la necesidad humana de fantasear y conectar.

El origen del texto no fue concebido originalmente para las tablas, sino que surgió de la reescritura de dos relatos breves. "En realidad son dos cuentos que escribí por separado en distintos momentos, con tres años de diferencia. No tenían a priori la idea de coexistir ni de llegar al teatro -explica Novello en charla con Vivo Perfil-. A mí me gusta el relato a público y lo narrativo en el teatro. Le di a leer uno de los textos al actor Luis Millicay y le gustó mucho. Después, conversando con Claudia, vimos que un solo cuento quedaba corto para un espectáculo y surgió la idea de sumar el otro relato que también tenía guardado".

Esa combinación de textos dio lugar a una dinámica escénica donde los personajes nunca cruzan diálogo directo, pero comparten a una misma figura ausente. "Al empezar a ensayar surgió la magia del teatro -detalla la autora y directora-. Apareció la unión: él habla de una mujer y el otro monólogo también habla de una mujer. Empezamos a ver qué pasaba si era la misma persona vista desde dos lugares distintos: el hombre que la ve con ojos de amor y la empleada que la ve como su patrona".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El deseo como motor y la intimidad de la escena

Para la codirectora Mac Auliffe, el eje central de la puesta radica en la aspiración y la fantasía individual: "Para mí el tema es el deseo de las personas. En el caso de él, encontrar el amor y la fantasía de estar con una mujer. En el caso de ella, la fascinación por la ropa de su patrona y el sentir que al ponerse esa indumentaria se convierte en alguien distinta. Hay algo poético en el título pues plantea ese universo que cada uno se arma en su propia cabeza a partir de las ilusiones".

A pesar de tratarse de dos monólogos paralelos, el dinamismo de la puesta logra mantener un tono de comedia, misterio y profunda ternura. "Son dos personajes muy entrañables -destaca Sonia-. Analía Sánchez es una gran actriz y comediante que le aporta mucho humor y la gente la pasa muy bien, se mantiene un lindo misterio sobre cómo se va a definir la historia".

Ella está acompañada en escena justamente por Luis Millicay. El equipo artístico y técnico se completa con el asesoramiento en diseño de vestuario y escenografía de Gabriella Gerdelics, la realización de elementos escénicos a cargo de Mac Auliffe, y el diseño de iluminación desarrollado de manera conjunta por Mac Auliffe y Analía Sánchez con el apoyo técnico de la sala. La puesta en escena general es responsabilidad de Mac Auliffe.

El mismo equipo creativo reestrenará en breve ¿Dónde está Mónica? en el Cultural Ricardo Rojas (Av. Corrientes xxx, CABA), una docuficción sobre el caso de la desaparición de una amiga de Novello de la infancia en los años '90, en la que tanto ella como Mac Auliffe actúan, compartiendo ecena con el músico Pablo Viotti, dirigidos por Maruja Bustamante. Las funciones de El Cielo de una Habitación son los sábados a las 18 en La Gloria Espacio Teatral (Yatay 890, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.