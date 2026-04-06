El David Aguilar abre el ciclo Suena con su propuesta de canción íntima y ecléctica

La canción popular como puente entre culturas es el motor de Suena, el ciclo producido por MundosMusic que desembarca en Buenos Aires tras su origen en Nueva York en 2019. La cita inaugural estará a cargo de El David Aguilar, quien se presentará el domingo 12 de abril a las 19 en el escenario del Cultural Thames (Thames 1426, CABA). El artista sinaloense, reconocido por su capacidad para fusionar el pop alternativo con el folk y la música tradicional, encabeza una programación que durante los meses de abril y mayo también contará con las actuaciones de los brasileños Mari Jasca, Catto y Tó Brandileone.

Aguilar llega a este concierto en un momento de plenitud creativa, respaldado por una trayectoria que incluye 15 nominaciones a los Grammy Latinos y colaboraciones con referentes como Jorge Drexler y Julieta Venegas. Su huella autoral también destaca en el reciente Grammy 2026 obtenido por Natalia Lafourcade, donde participó como autor e intérprete. Instalado en la Argentina desde hace un mes y medio, el músico aprovechó su estancia no solo para este show, sino para sumergirse en procesos de composición y preproducción, atraído por la efervescencia cultural de la ciudad. "Está muy encendida esta ciudad; hay muchísima oferta de teatro, cine y presentaciones de libros que me gusta mucho explorar", comenta El David sobre su vínculo con Buenos Aires.

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Una identidad forjada en la diversidad sonora

La propuesta de Aguilar es un mapa de influencias que atraviesa fronteras y décadas. Desde los sonidos que marcaron su infancia en Sinaloa, como The Beatles, Queen y los clásicos de Juan Gabriel o José Alfredo Jiménez, hasta una curiosidad adolescente que lo llevó por el rock de Caifanes, el pop de Mecano y hasta el heavy de Metallica. Esta amplitud se traduce en una obra que el propio autor define como empírica y autodidacta. "No estaba interesado en hacer música formal, sino en encontrar una voz propia dentro de la canción popular", explica quien, tras cursar apenas un año de la licenciatura en música, decidió confiar en su intuición para moldear su estilo.

Esa voz particular se manifiesta en canciones que pueden transitar por la psicodelia, la armonía clásica o los ritmos del Caribe y Brasil, manteniendo siempre un hilo conductor en la construcción de las melodías y el uso preciso de las palabras. Para Aguilar, el ejercicio de componer y grabar es, en gran medida, un diálogo con sus pares y amigos. "Siento que soy un artista que hace canciones para los colegas; es como si estuviéramos en un círculo de lectura compartiendo para ver cómo se nutre la conversación", reflexiona sobre su motivación artística. Aquí la entrevista completa:

Para la función del domingo 12, ha decidido presentarse en un formato despojado, apostando a la cercanía que permite el Cultural Thames. "Voy solo a poner el pecho, a guitarra y voz", anticipa sobre un show que, aunque contará con algunas secuencias rítmicas puntuales, priorizará la calidez del encuentro en vivo. Sin expectativas rígidas pero con el entusiasmo de reencontrarse con el público local, Aguilar espera que la noche se transforme en una reunión de amigos, un ambiente en el que se siente cómodo y que suele caracterizar sus presentaciones.

Este ciclo continuará los domingos 19 de abril, y 10 y 17 de mayo. Con el inicio de esta propuesta, la productora MundosMusic reafirma su misión de acercar a los jóvenes talentos latinoamericanos a nuevos horizontes, eligiendo la voz de El David Aguilar para abrir una puerta al intercambio musical entre México, Brasil y la Argentina. Encontrá acá más info sobre las entradas.