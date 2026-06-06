El dilema de los caminos no tomados: Pablo Javier Roig estrena Bifurcaciones en el Teatro Jufré

¿Cuántas veces volvemos atrás mentalmente para cuestionar las decisiones que marcaron nuestra existencia? El interrogante, tan universal como inevitable, es el motor de Bifurcaciones, la nueva propuesta dramática escrita, dirigida y protagonizada por Pablo Javier Roig, que se estrena este sábado 6 de junio a las 20 en el Teatro Jufré (Jufré 444, CABA. La obra, producida por la compañía Multiverso PJR Producciones, sigue la historia de Manuel, un escritor devenido en publicista que atraviesa la crisis más profunda de su vida. Atrapado en un bucle de recuerdos, el protagonista se enfrenta a la posibilidad fantástica de reescribir su pasado y alterar los momentos de quiebre. Sin embargo, en ese viaje sensible descubrirá que el destino no siempre está diseñado para ser modificado, sino para ser comprendido.

El desafío de los múltiples sombreros

Llevar adelante un proyecto independiente asumiendo el rol de autor, director e intérprete representa uno de los desafíos más complejos de la escena teatral. Para Roig, quien consolida una trayectoria de más de 16 años en el circuito off, el secreto para mantener el equilibrio reside estrictamente en el trabajo colectivo y en la confianza hacia su equipo de colaboradores: "Actuar y dirigir al mismo tiempo es uno de los desafíos más complejos y emocionantes que hay -confiesa-. Podés estar pensando en la puesta, el ritmo y el equilibrio del escenario, y al segundo siguiente tenés que entrar en la piel de Manuel. En ese proceso, mi asistente de dirección, Lucila Rascón, fue fundamental; mi mano derecha. A mí me gusta que me discutan las ideas, que me hagan ver si estoy equivocado. El teatro es comunión".

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Esa misma permeabilidad y sinergia grupal fue la que guió el armado estético y conceptual de la puesta, apuntalada por la dirección de arte de Trinidad Himitian, el vestuario de Jazmín Pastorino y el diseño escenográfico de Santiago Pastorino.

Una experiencia multisensorial para todas las edades

Uno de los rasgos distintivos de Bifurcaciones es su cruce de lenguajes. El universo de los recuerdos y las emociones convive en escena con una fuerte impronta poética y musical. La música original, interpretada en vivo por Luli Bonzo -quien además integra el elenco junto a Roig, Agostina Otranto y Gigi Quevedo-, aporta pasajes dinámicos que alivian el peso del drama. "La obra tiene de todo: tiene humor, tiene drama y pasajes muy divertidos gracias a la música", anticipa Roig respecto de la recepción del público.

El autor vislumbra a una platea sumamente heterogénea debido a la naturaleza de la temática: "Es una propuesta que puede atraer tanto a jóvenes de entre 20 y 40 años como a personas mayores. Lo interesante del teatro es que, según las experiencias vividas, cada espectador le va a encontrar un matiz y una forma de comprensión totalmente distinta". Aquí la entrevista completa:

A través de la ironía de un protagonista publicista -un vendedor de ilusiones que no puede resolver sus propios deseos-, Bifurcaciones promete ser mucho más que un entretenimiento de fin de semana; busca consolidarse como un espejo para que el espectador se retire de la sala formulándose sus propias preguntas. Las funciones son los sábados a las 20. Encontrá acá más info sobre las entradas.