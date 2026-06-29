El dolor de la pérdida y los secretos de pueblo bajo la magia del Callejón: así es No me dejes en Belén

El teatro independiente encuentra en las contradicciones humanas su combustible más valioso. Es bajo esa premisa que se viene representando con gran recepción del público No me dejes en Belén, una obra con dramaturgia y dirección general de Agustín Meneses que se presenta todos los sábados a las 17, en el emblemático Espacio Callejón (Humahuaca 3759, CABA). La historia sitúa al espectador en las vísperas de Navidad en un pueblo del interior, donde una familia debe lidiar con la inminente y dolorosa pérdida de una de sus integrantes. Mientras las hermanas del hogar reciben el encargo de organizar el pesebre viviente, el regreso de Mila, una mujer trans que vuelve desde la capital debido a la gravedad de su madre, sacude las estructuras, tradiciones y secretos de una comunidad tan reconocible como particular.

Para encarnar este universo coral y complejo, Meneses reunió a un sólido elenco compuesto por Dana Basso, Cecile Caillon, Eug Krla, Julieta Raponi y Federico Buso, sumando además las participaciones especiales en video de Florencia Raggi y Matías Broglia. Detrás de escena, el entramado técnico y creativo clave para sostener la atmósfera de pueblo lo completan Agustín Justo Yoshimoto en el diseño y realización de escenografía, Julieta Capece en el diseño de vestuario, Federico Montes Cisneros en el de iluminación, Carola Parra en la producción ejecutiva.

Semanas después de su estreno, Federico Buso conversó con Vivo Perfil sobre el desafío de transitar un rol alejado de sus registros habituales y la riqueza dramática de una propuesta que oscila entre la festividad y el duelo.

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Explorar la oscuridad de un personaje complejo

"Mi personaje es Chilo, el hijo de la dueña de casa que interpreta Dana Basso. Es el papá de una nena con capacidades diferentes a la que su mujer abandonó -introduce para desmenuzar las capas de un rol desafiante-. Debido a su situación, toma mucho; es un alcohólico. No es el clásico borracho simpático, sino que maneja una zona bastante agresiva, aunque mantiene un vínculo tierno con su hija". Y confiesa que la propuesta de Meneses -un autor cuya pluma admira- le llegó en un momento ideal para salir de su zona de confort: "Generalmente me toca interpretar a personajes más bonachones, por lo que transitar esta agresividad y oscuridad me pareció sumamente interesante. Al principio intenté aportarle ciertos matices de humor para que el espectador no lo rechazara de entrada, pero después de una escena donde Chilo llega de jugar al naipe con sus amigos, este rol se vuelve marcadamente oscuro. Es una zona muy rica para explorar como actor", reflexiona. Aquí la entrevista completa:

Al ser consultado sobre el núcleo temático de la obra, Buso no duda en poner el foco en los sectores invisibilizados: "Creo que habla de la capacidad que tienen las personas más vulnerables y sufridas para decir verdades o conectarse emocionalmente desde lugares donde la gente común no lo hace. La obra es, en el fondo, el espacio de encuentro entre esta chica con capacidades diferentes y la mujer trans que regresa al pueblo".

Celebrar la vida en medio del duelo

A pesar de la densidad de los conflictos familiares y de la presencia constante de la muerte, el actor destaca que el público recibe la propuesta con risas y dinamismo gracias a la singularidad de sus criaturas. "Es una obra muy ágil y divertida porque los personajes son sumamente coloridos y reconocibles. Está mi personaje, la dueña de casa, la tía más 'ricachona' y creída que interpreta Cecile Caillon... ninguno es simple, todos tienen un trasfondo potente".

La tensión entre la tragedia y la comedia costumbrista es el gran motor de la dramaturgia: "La obra está atravesada por esa capa de que alguien se está apagando de a poquito en el cuarto de atrás de la casa chorizo, pero a la vez es fin de año, y hay que organizar el pesebre y festejar porque la vida continúa. El título No me dejes en Belén es un ruego: 'No te vayas justo en las Fiestas'. A mí me resulta una situación muy identificable. Como sanjuanino, cuando viajo a mi provincia para las Fiestas, a veces te encontrás con que la familia está pasando un momento difícil porque un tío está enfermo, pero la Navidad llega igual y se celebra. Esa convivencia de la oscuridad y la festividad es muy humana".

Finalmente, Buso celebra el horario de las 17, una tendencia vespertina que pisa fuerte en el circuito alternativo. "A mí me parece un horario sumamente positivo y querible, más ahora que empieza el frío. Salís a las seis y media de la tarde y te permite armar el sábado: podés hacer una previa en el Abasto, ir a cenar o tener un plan más tarde en tu casa. Además, es un horario ideal para que vengan colegas actores que tienen función a la noche, periodistas y un público muy diverso, desde señoras hasta jóvenes. La respuesta de la gente demuestra que el teatro a la tarde funciona muchísimo", concluye. Encontrá acá más info sobre las entradas.