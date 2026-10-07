El espejo, las máscaras y el vacío: cómo Miriam Odorico sostiene el pulso de Una en su sexta temporada

Tras cumplir cinco exitosas temporadas en cartelera, el aclamado unipersonal Una -protagonizado por Miriam Odorico con dramaturgia y dirección de Giampaolo Samá- regresa para iniciar su sexta temporada en el recientemente inaugurado Almagna Teatro (Guardia Vieja 3783, CABA). Con funciones los sábados a las 17:30, la obra propone una inmersión profunda, lúcida y humorística en la fragilidad de la identidad, dialogando directamente con los grandes temas de Luigi Pirandello.

Llevar adelante un espectáculo en absoluta soledad sobre el escenario representa para cualquier intérprete un desafío colosal, una especie de salto al vacío que no da tregua. “Es un botecito en el medio del mar, estás sola”, confiesa la actriz en diálogo con Vivo Perfil. Sin embargo, ese vértigo encuentra su contención en una estructura textual sumamente sólida: “Hay una red enorme que es el texto, por suerte; me siento atajada y acompañada de todos lados porque si no creo que no se podría”.

Con más de cuatro décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión -y un recorrido que incluye trabajos junto a directores de la talla de Claudio Tolcachir y Daniel Veronese-, Odorico admite que éste es su primer unipersonal. El paso del tiempo, lejos de desgastar el material, ha permitido que la puesta se afile y cobre una organicidad única. “Es hermoso que pase el tiempo y todo se va aceitando y todo va cayendo por su propio peso. Me cae la baba y me parece tan rico el texto que siempre lo disfruto muchísimo; es lo que yo quería decir, sobre todo a mi edad”, reflexiona.

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La mirada del otro y la vigencia de un clásico centenario

Inspirada en las premisas universales sobre la multiplicidad del yo, la obra parte de un disparador tan cotidiano como devastador: un comentario del marido sobre una nariz levemente torcida frente al espejo desata en Angélica Moscarda la certeza de que no es una, sino muchas, y que si es muchas, quizás no sea nadie.

Para su director y adaptador, cuya labor visual y técnica acompaña de cerca cada función mediante ajustes minuciosos de ritmo y energía, el texto conecta con una urgencia muy contemporánea. Curiosamente, la novela original de Pirandello en la que se basa la pieza se publicó en 1926, cumpliendo este año un siglo de vigencia. “En aquel momento ella se miraba en los espejos de su familia, de su marido, de su padre; ahora nos miramos en los espejos de la computadora y nos mostramos como queremos que nos vean”, analiza la Miriam, señalando cómo las redes y las expectativas sociales multiplican las etiquetas que nos encorsetan.

Despojarse de las etiquetas: ¿quiénes somos cuando nadie nos mira?

Uno de los aspectos más conmovedores que deja el paso de Una por la cartelera porteña es la profunda repercusión que genera en los espectadores, muchos de los cuales se acercan a los espacios de charla posterior conmovidos por una pregunta que quizás jamás se habían formulado. “Me sorprende gente que se va muy emocionada y muy movilizada. En algunas charlas hubo personas que dijeron: ‘Yo jamás me pregunté cómo me veían los demás’... a mí la mandíbula se me cae”, relata Odorico.

Lejos de la solemnidad, la propuesta transita con inteligencia los andariveles del humor y la filosofía sencilla, logrando conectar incluso con públicos de diversas edades -desde adultos que replantean los mandatos del deber ser hasta espectadores más jóvenes- que llegan a la función atraídos por las disparatadas estrategias del personaje para romper con sus máscaras. Así se reafirma como una cita imperdible de la escena independiente, un recordatorio luminoso de que, una vez que se caen los roles y las expectativas ajenas, empezar a despojarse de todo es, en realidad, el único camino para encontrarse. Acá tenés más info sobre las entradas.