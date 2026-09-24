El gran salto de Carolina Papaleo: cómo se preparó para reemplazar a Ana María Picchio en El Secreto

Llegar a una obra consolidada que funciona a sala llena desde agosto de 2025 no es tarea sencilla. Sin embargo, la vasta trayectoria de Carolina Papaleo en televisión y teatro le permitió diseñar una estrategia rigurosa para insertarse sin fisuras en el sistema que ya venían ensayando Manuel González Gil en la dirección y el resto del elenco de El Secreto. “Cuando se arregló todo un jueves, dije: ‘Déjenme estos cuatro días para tener la letra sabida’. Si yo no sé la letra, me pierdo”, confiesa Carolina en diálogo con Vivo Perfil. Con una sólida memoria visual, se apoyó en grabaciones previas de la puesta para calcar los movimientos exactos: “Me concentré en ser más como una maquinita que se va insertando, pararme en los mismos lugares, agacharme, respetar los espacios porque cuanto más transparente es para ellos, mejor”.

El ritmo exigente obligó a una coordinación milimétrica, especialmente los fines de semana. “Ana María me llamó sabiendo que yo podía arreglar el tema de mi programa, que es el sábado a la noche y salgo en vivo en TVR. Hice una ingeniería: los viernes hago doble función, y los sábados hago una más temprano; contraté a un equipo que me maquille y me peine para subirme al auto e irme directo al canal”, detalla quien actúa junto a Gerardo Romano, Gabriela Sari y Rodrigo Noya hasta el 11 de octubre.

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El emotivo reencuentro con Gerardo Romano y un guiño al pasado

El debut estuvo cargado de momentos inolvidables, rodeada de familiares, amigos y una sala que la despidió de pie. Pero uno de los instantes más conmovedores ocurrió al bajar el telón, cuando Romano -con quien protagonizó la recordada y exitosa ficción Zona de Riesgo más de 30 años atrás- se acercó a saludarla. “Gerardo me entregó un ramo de flores y me dijo: ‘¡Tu vieja estaría muy contenta!’. Fue un momento hermosísimo”, recuerda con emoción sobre el guiño cómplice que unió aquel hito de la televisión argentina con este presente teatral sobre la Avenida Corrientes.

Con el correr de las funciones, la dinámica con sus compañeros fluyó de inmediato. “Al principio los chicos estaban ensayando conmigo, pero ya para la segunda semana la función empezó a ir a otra velocidad con el público. Ahora yo ya siento que ellos están tranquilos y yo estoy tranquila”, cuenta, aliviada de que la propia Picchio ya casi no le envíe mensajes de asesoramiento desde su descanso: “Eso es buenísimo porque quiere decir que se ha desenchufado y sabe que estoy cuidando el lugar”. Aquí la entrevista completa:

Un paréntesis total y la vida en pausa

Para abocarse de lleno a este reemplazo, Papaleo debió suspender temporalmente sus rutinas más preciadas. “Desde el momento en que Ana María me llamó, me dejó en un paréntesis. Tengo todo supeditado a esto. Yo por lo general a las siete de la tarde me iba a la casa de mi papá a mirar series y disfrutar de eso, pero ahora tengo todo suspendido hasta que vuelva ella”, relata, graficando el nivel de hiperconcentración que le demanda la obra.

Incluso el reciente estreno de su serie vertical en la plataforma de Shorta ha quedado momentáneamente relegado de su atención. “Tengo la cabeza en la obra. Además, cuando se acerca el fin de semana empiezo a recibir el material para mi programa de TV y tengo que trabajar sobre eso; no quiero distraerme con nada”, advierte.

Con funciones de miércoles a domingo en el Teatro Multitabaris (Av. Corrientes 831), Carolina Papaleo demuestra una vez más su versatilidad escénica, sosteniendo con talento, humor y disciplina una de las comedias más elogiadas del circuito comercial porteño. Encontrá acá más info sobre las entradas.