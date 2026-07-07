El Curioso Incidente del Perro a Medianoche: un golazo en la cartelera porteña

¡Qué obra especial que es El Incidente del Perro a Medianoche! Y verla en una sala llena, en una función regular, llena el corazón de alegría por aquellos que eligen disfrutar del buen teatro, ese que nos brinda The Stage Company en el Teatro Maipo (Esmeralda 443, CABA). En este regreso, celebrando los 20 años de la compañía teatral no es casual: fue de las primeras obras que pusieron en esta sala. Pero el regreso, con el mismo protagonista (hoy un Iñaki Aldao mayor) es realmente impactante por su puesta innovadora y 360.

La historia tiene su truco porque no es fácil: presenta a un chico con Síndrome de Asperger que, como cualquiera que se encuentre dentro del aspecto autista, es literal en todo lo que piensa y dice. Vive con su padre, la madre murió y descubre asesinado al perro de su vecina. Entonces decide investigar ese hecho como si fuera su admirado Sherlock Holmes, y así lo vemos interactuar con otros vecinos y con su terapeuta. Ella le recomienda que cuente todo por escrito y es lo que termina siendo el contenido de la obra.

Pero el drama aparece cuando Christopher, el chico, descubre que su madre no ha muerto y que el padre cometió un acto aberrante. Así que decide irse solo a buscarla. Ese momento en que solo solo, con sus miedos y su patología, se anima a salir del confort de su actividad regular para cumplir con lo que le indica su pensamiento, estremece, emociona y contagia. Pero no es el único, ya que toda la obra, que tiene un intervalo, es movilizante. El espectador no permanece indemne al esfuerzo de los padres y de la terapeuta por sacarlo adelante, como tampoco puede dejar de empatizar con el joven.

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Una puesta espectacular

Pero lo que más se destaca, en paralelo con las actuaciones, es la puesta en escena innovadora, gracias a las proyecciones y videos de Giselle Hauscarriaga, apoyada en los efectos especiales de Seres FX Germán Pérez, que transportan al espectador a otros sitios en un segundo. Por supuesto que la iluminación de Gonzalo González y el sonido de Eugenio Mellano Lanfranco (impecable con 17 personas sobre escena) son fundamentales para que todo funcione como se espera. Todo esto está soportado por la música de Javier Giménez Zapiola (con producción de Mariano Lopardo), la escueta pero efectiva escenografía de Tadeo Jones (encargado también de la dirección de arte) y las coreografías de Agustín Pérez Costa que están aunque no se noten, conforman un combo maravilloso comandado por la directora Carla Calabrese.

Es este combo, que maravilla cuando termina la función y todos aplauden de pie a Aldao, Calabrese, Mela Lenoir, Andres Bagg, Pablo Sultani, Bruno Pedicone, Silvana Tomé, Gabriel Machado (en su debut actoral), Graciela Pafundi, Pat González Ericcson, Theo Piñeyro, Gaby Bevaqua, Carlos Simon, Nico Sousa, Tomas Albertoni, Lali Vidal y Matias Albizzati, quienes conforman un combo perfecto que hace todo bien.

Sin dudas la mirada de la directora y productora, que también hizo la adaptación del musical de Simon Stephens, es innovadora y arriesgada. Porque los espectadores que vayan viernes, sábado o domingo al Maipo a ver este prodigio van a salir más que satisfechos: emocionados, exultantes, felices de haber invertido su tiempo y su dinero en una propuesta que llena el alma. Un combo perfecto para salir del teatro disfrutando un poco más de lo que se vio y terminando de internalizarlo.

Las funciones son los viernes y sábados a las 20 y los domingos a las 18. Vale la pena. No se la pierdan. Encontrá acá más info sobre las entradas.