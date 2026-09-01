El misterio, el absurdo y el musical se cruzan en La Profecía del Albergue, de la dupla Manasseri-Provenzano

Luego del éxito y la vigencia sostenida de El Funeral de los Objetos, el colectivo artístico PHEPANDÚ vuelve a apostar por la escena porteña con el estreno de La profecía del Albergue, un novedoso thriller musical, con tintes de comedia negra y absurdo, que ocupará la Sala pABLO Picasso del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA) únicamente por seis funciones, los jueves a las 20, a partir del 10 de septiembre.

Escrita y dirigida por Nicolás Manasseri, con idea original, letras y música compartida junto a Fernanda Provenzano (foto arriba), la obra propone sumergirse en la clásica premisa del “¿Quién es el asesino?” (whodunnit), popularizada por referentes de la literatura como Agatha Christie, pero decodificada a través del ritmo y el código estético del teatro musical argentino. En conversación con Vivo Perfil, los creadores repasaron el origen de esta alocada apuesta, la importancia estratégica de contar con orquesta en escena y los desafíos de autogestionar proyectos con una identidad visual y sonora definida.

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Un juego de misterio, humor negro y códigos compartidos

El disparador de la historia sitúa al espectador en un vetusto albergue transitorio apartado, a orillas de un lago en Santa Fe. Allí, un grupo de particulares personajes se convierte en el centro de una cadena de eventos insólitos en los que todos resultan sospechosos. “Es una obra que ya hace varios años que venimos pensando y escribiendo de a poco, porque nos gustaba mucho ese género medio setentoso u ochentoso de los juegos de 'quién es el asesino'. Nos parecía que combinarlo con el teatro musical era una opción muy divertida y que no estaba muy explorada, acercándonos desde el humor y el absurdo”, contó Nico sobre la génesis del proyecto.

Con una puesta en escena que busca sostener la tensión hasta el último minuto, Manasseri y Provenzano adelantaron que la narrativa mantiene un sello disruptivo: “Sigue bastante la línea del 'Funeral' en esos personajes alocados y esa manera de contar las cosas. Nos guardamos la idea de un final no esperado para que la gente se vaya pensando si las conclusiones a las que llegó son las que realmente se ejecutan. En la escritura hubo que cuidar mucho que, si algo fallaba en la trama del medio, había que volver para atrás para reescribir lo que dijo un personaje”.

Uno de los pilares de la propuesta es la presencia de una orquesta en el escenario, dirigida y con arreglos de Facundo Cicciu desde el piano, acompañada por el violoncello de Nicolás String, y la batería y percusión de Ilan Feinmann. Para la dupla, este despliegue instrumental resulta un atributo irrenunciable para la mística del género. “En nuestras propuestas, el músico en vivo es algo que nos gusta remarcar y que se vea en el escenario. Hoy en día hay muchos espectáculos musicales, incluso grandes producciones, que optan por no tener ese complemento presencial. Nos parece un plus que estén presentes; hace que todo lo disparatado que proponen los personajes tome un brillo diferente”, expresó Fernanda.

Asimismo, destacaron el diálogo que sus obras generan con el público no habituado al género: “A nuestras propuestas se acerca gente a la que no le gustaban los musicales y nos dice: 'Ah, pero este me gustó porque no es todo cantado, tiene texto y otra combinación'". El elenco que da vida a este albergue está integrado por Renzo Morelli como “Sonssini”, Provenzano como “La Joven Mujer”, Manasseri encarnando a “Polansky”, Manuela Perín en la piel de “La Dama de los Naipes”, Eugenia Fernández como “La Mujer de verde inglés” y Matías Acosta como “El Joven de Lentes”.

Detrás de escena, PHEPANDÚ consolidó un equipo de colaboradores habituales que le otorga unidad estética a sus producciones: el diseño de escenografía ideado por el propio colectivo, con realización de Pepe Iwaniw y Ezequiel Lugo, el de vestuario a cargo de La Costurera Teatro; la iluminación firmada por la dupla Manasseri-Provenzano, el de sonido de Andrés Mundaca, la asistencia de dirección y stage de cabina de Valentina Cavicchia, el stage manager de escenario Nacho Martínez Ale, el contenido audiovisual de Guadalupe Fiora y la producción comercial de Daniela Schwarzstein.

Reflexionando sobre la permanencia de un proyecto en cartelera y la mirada objetiva durante los ensayos, la multifacética Fernanda explicó: “Una se enamora mucho de lo creado como si fuesen pequeños hijos. Pero el tiempo es lo que te da la distancia suficiente para ver el producto de manera objetiva y madurarlo. Para nosotros una obra recién aparece de verdad en la función número 20 o en una segunda temporada. Trabajamos con un ritmo ágil porque sabemos que tenemos espectadores que reciben estímulos de series y televisión constantemente, y el humor es una ventana hermosa para trabajar cosas que no están tan buenas de la sociedad”.

Las funciones serán los jueves a las 20. Encontrá acá más info sobre las entradas.