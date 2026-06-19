El mito de Versalles en clave porteña: Angel Agustín estrenó María Antonieta, Belleza y Guillotina

El imaginario popular suele reducir su figura a una caricatura histórica: la reina caprichosa que gastaba fortunas en Versalles mientras el pueblo moría de hambre, y a la que finalmente le cortaron la cabeza. Sin embargo, detrás de ese símbolo de la opulencia se esconde una de las existencias más complejas y juzgadas de la humanidad. Sobre esa contradicción indaga María Antonieta, Belleza y Guillotina, la pieza escrita y dirigida por Angel Agustín que se presenta los viernes a las 20 en el Teatro El Ojo (Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2115, CABA).





La obra traza una progresión cronológica y poética que va desde los 14 años de la protagonista, cuando es entregada a la corte francesa como parte de un pacto político entre naciones, hasta sus trágicos días finales. Gestada por su autor durante una estadía en París, la dramaturgia se nutre de registros históricos reales para explorar zonas íntimas como el aburrimiento crónico en palacio o los pensamientos de una madre a horas de enfrentar la ejecución.

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Una mirada humana sin juicios ni complacencias

Para Agustín, el verdadero motor de la propuesta no es hacer una revisión académica, sino interpelar al espectador actual poniéndolo frente a frente con su propio juez interno. "No buscamos desde el texto ni desde la puesta ser partidarios de una postura u otra -advierte-. No es una mirada complaciente para perdonarla, sino una exploración para mostrarla e integrarla con sus sombras, sus caprichos y su avasallante poder dentro de un sistema desigual, pero también enfocando su parte humana. El objetivo es verla como el ser humano complejo que fue, y romper con el mito rígido".

Esa deconstrucción del personaje histórico se tradujo en una identidad estética muy particular, que el equipo define con entusiasmo: "Planteamos una María Antonieta absolutamente contemporánea, dinámica y hasta muy pop. Creemos que eso nos ayuda a pasar el filtro del miedo que a veces tiene el espectador de no entender una obra de época". Aquí la entrevista completa:

Logística y resistencia en el circuito off

Trasladar el lujo y el rococó de Versalles a las salas de Buenos Aires sin los presupuestos del teatro comercial demandó agudizar el ingenio. En lugar de replicar el Salón de los Espejos, apuestan por un lenguaje simbólico, de objetos mínimos y transformaciones a la vista del público donde conviven la elegancia y el deterioro. El gran soporte de la ambientación descansa en un minucioso trabajo sobre el vestuario -la protagonista realiza cuatro cambios de vestidos históricos auténticos conseguidos en colecciones antiguas y ferias de época- diseñado por Fabiana Gómez.

El otro gran desafío de la producción fue sostener un elenco numeroso de nueve artistas en el actual contexto socioeconómico. Encabezado por Lucía Pereyras -a quien el director visualizó en el rol central incluso antes de escribir las primeras líneas-, el grupo se completa con Sol Claro Martino, Pablo A. Fuentes, Joaquín Daneri, Ezequiel Justiniano, Constanza García y "Ortu" Ortuño.





"Escribir la obra rodeado de la energía de Versalles fue muy estimulante, pero lo verdaderamente complejo fue el proceso de traducción cultural: pensar cómo transmitir ese interés personal hacia el lenguaje porteño y el público que habita nuestra ciudad", concluye Angel sobre este dispositivo escénico que, entre la belleza y la guillotina, busca consolidarse como un espejo de la exposición pública y el juicio social. Encontrá acá más info sobre las entradas.