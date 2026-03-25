El regreso de Alex Benn: un viaje de Bariloche a Buenos Aires para apostar al "amor después del amor"

El teatro porteño recupera a una de sus figuras tras un largo paréntesis. El actor, director y dramaturgo Alex Benn está de regreso en Buenos Aires y lo hace con una propuesta que combina humor, emoción y una pregunta que atraviesa a muchas generaciones: ¿es posible volver con una vieja pareja? Junto a la actriz y periodista Natalia De Cicco, Benn presenta Si te he visto, sí me acuerdo todos los sábados a las 18 en El Método Kairós (El Salvador 4530, CABA).

Consultado sobre ell motivo de su vuelta a la Capital, Alex explicó en una entrevista exclusiva que tiene raíces familiares y profesionales. Con cinco hijos en total -los dos mayores junto a Alejandra Darín y los tres menores de su segundo matrimonio, el actor sintió que era el momento de reagrupar a la familia. "En cuanto me pude jubilar como docente, en julio del año pasado, empecé a organizarme. Aquí tengo a mis cinco hijos, porque los más chicos están estudiando, y obviamente quiero retomar mi carrera actoral", relata Benn, quien admite que el regreso no es sencillo tras tanto tiempo: "Mucha gente que conocía de otros tiempos por ahí ya está viejita o ya no está más. El Método Kairós, por ejemplo, no existía hace 15 años".

Un desafío a las advertencias de Rolón

La obra toma como disparador una frase del psicólogo Gabriel Rolón: "Ojo, que el pollo viene con papas", en referencia a que, al volver con un ex, también regresan los conflictos del pasado. Sin embargo, Benn propone una mirada más esperanzadora. "Creo que todo es posible. En la obra se dice que las cosas son imposibles hasta que alguien las hace", afirma el director, quien vuelca en el texto sus propias vivencias de dos matrimonios y otras parejas. Para el autor, el paso del tiempo es el factor determinante que puede modificar esa "guarnición" del pasado. "Todos cambiamos con el tiempo. Uno se va a encontrar con una persona que tiene algunas cosas de antes, pero otras no; las ha cambiado y uno también", reflexiona. En un mundo de vínculos fugaces, el texto rescata la búsqueda de un compañero de ruta: "Alguien que cebe mate, que nos diga que todo va a estar bien aunque esté todo malísimo. Hay que ser valiente para caminar junto a alguien".Aquí la charla completa:



El proceso de escritura de Si te he visto...fue particular: Benn lo hizo íntegramente en su teléfono celular durante mayo del año pasado, estando todavía en Bariloche. Como licenciado en Comunicación Social, su proceso es meticuloso aunque abierto al intercambio. "Como director escucho mucho a las otras partes, no soy autoritario. Aprendí a nutrirme del caudal artístico de los otros participantes de un proyecto", explica sobre el trabajo compartido con De Cicco (quien interpreta a Tati, mientras él encarna a Rafa) y su asistente de dirección, Oscar Souto.

La respuesta del público en las primeras funciones en El Método Kairós -sala elegida entre varias propuestas por su "movida teatrera"- fue el espaldarazo final que el equipo necesitaba. "Salimos recontra felices. La idea de la obra es que sea divertida, pero también tiene partes muy profundas que te conmueven y te dejan pensando", señala el actor.

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La elección del horario de las 18 no es casual. Benn defiende las funciones vespertinas como una tendencia que se instaló para quedarse, especialmente para el público de 40 años en adelante. "Es un horario espectacular. La gente merienda antes o después, y a las ocho y media ya está en su casa. Además, en ese horario no hay tanta competencia", asegura. La obra cuenta además con las voces en off de Antonia Bengoechea y Agustín Suárez, y el plan es ambicioso: permanecer en cartel durante todo el año y, eventualmente, llevar esta historia de reencuentros de gira por el país. Como bien resume su autor: "Lo importante es disfrutar del camino y también de la compañía". Encontrá acá más info sobre las entradas.