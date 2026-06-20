El regreso de un hito del teatro infantil: hoy estrena Vivitos y Coleando 2 en el Auditorio de Belgrano

Hay canciones que se graban en la memoria afectiva y se transforman en un legado inalterable. Ese es el sello de Hugo Midón y Carlos Gianni, los creadores que revolucionaron el teatro familiar en la Argentina. Tras el reciente éxito y la nominación a los Premios Martín Fierro de la primera entrega, este sábado 20 de junio a las 17 llega el esperado estreno de Vivitos y Coleando 2 en el Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348, CABA), con una segunda función programada para el domingo 28 de junio a la misma hora.

Con dirección general de Chacho Garabal, dirección musical del propio Gianni y producción de Galaxias Creativas, la puesta reúne a un elenco de destacados intérpretes integrado por Flavia Pereda, Julián Pucheta y Osqui Guzmán. Antes de salir a escena para encontrarse con una platea donde conviven hasta cuatro generaciones, Osqui dialogó con Vivo Perfil sobre el desafío lúdico y el compromiso social de subirse a las tablas para hablarle a las infancias de hoy.

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El cuerpo frente a la saturación de las pantallas

En una época donde los niños y niñas se encuentran rodeados de estímulos digitales, Guzmán defiende la presencialidad del teatro como un hecho físico e irremplazable. "El teatro tiene esa particularidad, sobre todo al ser payasos, al haber canciones", explica el actor citando al dramaturgo Mauricio Kartun: "El teatro tiene esa fascinación de lo que puede ser un cuerpo". Aquí la entrevista completa:

"Como somos payasos, bailarines, cantantes y actores, la manera en la que jugamos y nos desplazamos hace que los chicos se sientan atraídos por ese nivel de exposición lúdica. El payaso es un ser poéticamente apasionado y vulnerable. Por eso canta, se enamora de cualquier cosa y cualquier batalla lo lleva a luchar hasta el final. Las infancias sienten muy cerca esa manera de ser, porque los niños son un poco así: Quijotes que vienen a nacer en un mundo complejo y que, con su ternura y sabiduría, igual crecen y siguen adelante", reflexiona con sensibilidad.

Para el actor, el notable interés de los adultos por llevar a niños cada vez más pequeños al teatro es una tendencia saludable y transformadora. "En la Argentina, la experiencia con el teatro es totalmente vivificante; te ofrece una cuota extra de vida. Los personajes te responden con cachetazos de pasión. El teatro aglutina a la comunidad de una manera insólita: la gente se junta en la platea, nadie se conoce entre sí, pero a partir de que la experiencia es hermosa, viva y apasionada, pasan a tener algo en común y sienten que vivieron un día especial".

Actualización de códigos y un mensaje de identidad

Aunque la esencia de los diálogos y la estructura concebida por Hugo Midón se mantienen intactas por su precisión lírica, Guzmán destaca la permeabilidad del director para permitir que el elenco aporte frescura y guiños contemporáneos. "Tengo una hija de siete años y conozco por ella los juegos, las maneras y los códigos lingüísticos de los que se ríen los chicos hoy. En cuanto puedo, agrego detalles que sé que van a cazar al toque", comenta.

Esta actualización también se traslada a las canciones, resignificadas desde una perspectiva actual de inclusión y reconocimiento. Osqui detalla un cambio sutil pero de gran peso simbólico en una de las letras más emblemáticas de la obra: "Hay una canción que habla sobre cuando los chicos se reconocen frente al espejo, de saber qué cara tengo y de qué color la piel. En la parte que me toca cantar a mí, cambié una palabra que para mí hoy es clave y es bandera de lucha. Canto: '¿Qué importa si soy flaco o petiso y marrón?'. Para mí, 'marrón' es una palabra que hoy tiene una connotación de identidad muy fuerte en nuestra sociedad. Aunque yo no crecí llamándome así, hoy me gusta estar en el escenario representando ese mensaje de inclusión y diversidad. Estar atentos a esos detalles nos permite comunicarnos de verdad con el espectador actual".

Fiel a la premisa de la obra -donde estar vivitos es estar despiertos y estar coleando es no dejar de jugar-, el espectáculo se presenta como la opción ideal para este fin de semana, invitando a las familias a mirar el mundo a través del humor, la música en vivo y la ternura de unos clásicos que no pierden vigencia. Encontrá acá más info sobre las entradas.